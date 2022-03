Yolanda Díaz y Podemos acusan al PSOE de “incumplir” el pacto de coalición y de un “acercamiento al PP”

La vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y coordinadora de los ministros de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, así como los principales dirigentes de Podemos han acusado este lunes a la parte socialista del Ejecutivo de “incumplir” el acuerdo de coalición tanto por sus medidas ante la invasión de Ucrania pero, sobre todo, por el giro promulgado el viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a la posición de España sobre el Sáhara, situándose del lado de la autonomía que defiende Marruecos.

Sánchez da un volantazo a la posición de España con el Sáhara y abre una nueva brecha con Unidas Podemos

Saber más

“Es un cambio de posición radical que merece un diálogo”, ha asegurado Díaz en declaraciones a la prensa justo antes de entrar en la reunión de la Conferencia Sectorial para analizar el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra. “Quien está incumpliendo el mandato de país es el presidente del Gobierno”, ha asegurado ella, que ha recordado que el español es un Ejecutivo “de coalición” en el que “las cuestiones de fondo se dialogan” y “máxime ante una decisión de tal calibre”. “

“Como saben soy respetuosa con las competencias de cada ministerio, pero es verdad que somos un gobierno de coalición y los asuntos de fondos se dialogan entre las partes. Recuerden que yo misma en la Reforma Laboral no solamente compartí y dialogué con todos los ministerios sino que tuvimos que hacer comisiones paralelas para ello”, ha recalcado.

Cuestionada por el hecho de que en el acuerdo de gobierno la política en materia exterior se le atribuyó al propio Sánchez, Díaz ha asegurado que “claro que la política exterior la deriva el ministro Albares y el presidente a la cabeza, lo que no obsta para que las grandes cuestiones de fondo en un gobierno de coalición deben ser compartidas”. “Máxime ante una decisión de tal calibre que ha causado enorme preocupación en el país. Tenemos que cumplir con las resoluciones de la ONU y el que se desmarca es el propio PSOE”, ha añadido.

Yolanda Díaz: “Estamos siendo coherentes”

La vicepresidenta, no obstante, ha confirmado la continuidad del espacio de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros. “Claro que no vamos a romper el Gobierno, porque a este país solo le faltaba tamaña irresponsabilidad”, ha afirmado. “Lo he dicho este fin de semana. Tengo una conversación pendiente con el presidente del Gobierno en la que tenemos que abordar tres asuntos: la crisis económica y social de máxima gravedad en nuestro país; la crisis energética; y lo que tiene que ver con la ONU, el Sáhara y las previsibles consecuencias. Estamos siendo coherentes”, ha zanjado

Prácticamente a la misma hora utilizaban argumentos similares en la sede estatal de Podemos. La portavoz del partido, Isa Serra, ha considerado que el del Sáhara “es un giro injustificable que supone un giro en la posición del país”, que se sitúa “frente a los programas electorales del PSOE y al sentido del acuerdo del Gobierno y de coalición”. “El país tiene un compromiso con los derechos del pueblo saharui y los derechos humanos”, ha añadido.

“No entendemos con qué legitimidad se pueden defender los derechos de los ucranianos socavando los derechos de los ciudadanos del Sáhara”, ha añadido. A su juicio, todas las medidas del Gobierno de las últimas semanas, tanto las referidas a Ucrania como las que tienen que ver con el Sáhara, son “injustificadas e incomprensibles”. Además, para Serra todos esos posicionamientos “muestran un acercamiento al PP”.

Pero eso no implica que Podemos tenga ninguna intención de salir del Gobierno. “Es más importante que nunca el compromiso con el Gobierno de coalición que tiene una mayoría estable en el Parlamento pero que tiene que cuidarla. La crisis que viene no pueden pagarla las mayorías sociales. El Gobierno de coalición necesita estabilidad y no una duda permanente sobre si el PSOE va a cumplir con el acuerdo de Gobierno”, ha zanjado.

El PSOE ve “lógicas” las diferencias

Mientras tanto, en la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha asegurado que las discrepancias por parte de Unidas Podemos “son lógicas”. “El Gobierno lo conforman dos fuerzas diferentes que tenemos dos maneras diferentes de ver. Es logico que pueda haber diferencias pero todos los miembros de Unidas Podemos han manifestado que la coalicion va a seguir y que goza de buena salud”, ha sostenido

En su opinión, “puede haber dos fuerzas que piensan diferente pero eso no va a poner en riesgo que haya un Gobierno progresista en los próximos años”. Respecto al giro en la posición sobre el Sáhara, Sicilia ha considerado que “no es una decision que tenga que consensuar” Sánchez con su socio, porque “la política exterior le corresponde al presidente del Gobierno”, tal y como se estableció en el acuerdo de coalición.