Las mejores frases de Paulo Coelho en su última entrevista: "Yo no soy hippie. Bórralo todo y empezamos de nuevo"

Pasar del enternecedor "el amor es una pregunta sin respuesta" en su último libro, al irritado "borra todo y empezamos de nuevo" en su última entrevista. El escritor Paulo Coelho demuestra su carácter y personalidad en una entrevista para XLSemanal en la que algunas de sus frases se han convertido en Trending Topic. El autor, que genera a la par amantes de su lírica y detractores por su empache emocional, ha sido de lo más comentado en las redes.

En este caso, el emisor es importante. Sus respuestas en la entrevista llaman especialmente la atención, ya que sorprende el tono de enfado por parte de Coelho. Una faceta inesperada del autor, eclipsada por sus textos inspiradores y que ha pillado por sorpresa a muchos lectores. Tal es así que la mayoría de los usuarios las han recibido en las redes con mofa y simpatía, más que con aversión.

El escritor brasileño acaba de publicar su nueva novela autobiográfica Hippie. Sin embargo, durante la entrevista llega a afirmar tanto que es hippie como lo contrario en tan solo unos minutos.

Preguntado por la compatibilidad de aquel estilo de vida característico de los años 60 con su lujosa residencia en Ginebra, Coelho asegura: "Yo no necesito cosas a mi alrededor, yo miro todo con simplicidad, y esa es mi actitud. ¡Sí puedo ser hippie viviendo como vivo en Ginebra!" para rechazarlo después: "Lo retiro: yo no soy hippie" momento, sin duda, que no es del agrado del novelista porque llega a pedir detener la entrevista: "Borra todo y empezamos de nuevo". "¡Olvida que soy hippie! ¡No soy hippie! Empecemos de cero. He querido recordar esa época porque vivimos un momento muy peligroso y fundamentalista, donde la gente va de derecha a izquierda y se siente obligada a ser feliz comiendo tal o cual cosa…".

No obstante, el mensaje vira 180 grados hasta reconocer al final que sí lo es "porque continúo con la misma filosofía: simplificar, no complicar, saber lo que uno quiere y respetar los valores".

-¡Que lo borres todo! ¡Que no sé ya si soy hippie o qué cojones! ¡QUE SOY PAULO COELHO! ¡QUE ME DEJES YA, HOSTIA! pic.twitter.com/IVNBdUThO1 — El Funko (@ElFunkotwitt) 19 de agosto de 2018

El brasileño, autor de una veintena de novelas, considera que "ser rico no es una cuestión de dinero" porque "yo conozco gente que es muy pobre porque la única cosa que tiene es dinero". "Tú puedes tener todo el dinero del mundo y que tu vida sea un desastre porque debes cuidar de tus cosas y pensar cómo ha de estar tu casa de aquí o de allá; y, para intentar impresionar a los amigos, te gastas una fortuna en comprarte un Maserati…", añade.

Además asegura que "el Paulo de entonces y el de hoy es el mismo: solo vive el presente". "Yo estoy en cada uno de mis libros, aunque en este último estoy más visible; pero también soy un pastor en Andalucía y un peregrino en Santiago: yo soy todos mis personajes", expresa Coelho que ve dos tipos de escritores: "El tipo Marcel Proust, que vivió su mundo interior y no salía de su abstracción; y escritores como Hemingway, que van hacia la aventura. Yo soy más Hemingway porque necesito experimentar para escribir. Yo he vivido muchas cosas en poco tiempo".

También opina que las redes sociales le "inquietan" porque "aunque aparentemente las personas se están comunicando más, no es verdad: la gente solo se comunica con aquellos que piensan igual y no tienen el valor de salir de su zona de confort". "Si seguimos este camino fundamentalista tan peligroso, de radicalismo y ausencia total de diálogo, en dos o tres años no habrá vuelta atrás", considera.

Preguntado por su relación con las drogas en el pasado, Coelho afirma que "es muy deshonesta la propaganda antidroga de los gobiernos, porque no todas las drogas enganchan" porque asegura que "dicen que es mala, que te va a corroer el cerebro, y eso no es verdad, lo único que te va a corroer es la voluntad, tu poder de decisión".

Quién nos iba a decir que Paulo Coelho había colaborado en los diálogos de Torrente. pic.twitter.com/LmjsRFpBNf — Roboz (@LI3PeO) 20 de agosto de 2018

Coelho cree que "la verdad la encuentras en Jesucristo, que te libera" y se despide definiéndose como "un asesino". "Los asesinos solo matan o salvan". La periodista Virginia Drake le da, evidentemente, las gracias por lo segundo.

El autor cuenta a sus espaldas con más de 200 millones de libros vendidos en portugués y en otros 80 idiomas, traducidos y lanzados en más de un centenar de países.