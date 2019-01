El avión de Felipe VI luce por error la bandera de Sadam a su llegada a Irak

Es un gesto de cortesía usual en los viajes de Estado: el avión oficial de Felipe VI luce en el exterior de las ventanillas de la cabina dos banderas, la de España y la del país visitado. En este caso, Irak. El problema es que la enseña que hoy portaba la aeronave real no era la actual bandera de Irak, sino la que estaba en vigor en tiempos del dictador Sadam Hussein.

Aquella bandera mostraba tres estrellas en su franja central, de color blanco. La actual, sin embargo, no lleva estrellas, sino el lema “Alá es grande”, en árabe. Un activista defensor de los derechos humanos en Irak, Ali Sahib, ha llamado la atención sobre este error en la red social Twitter:

The king of #Spain visits #Baghdad and

1- He wears the military uniform.

2- The plane puts the old flag of #Iraq #spain_in_Iraq pic.twitter.com/hWReIt8f5q