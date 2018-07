El troleo de los británicos para recibir a Trump: colocar 'American Idiot' de Green Day en el número 1

Donald Trump aterrizará en el Reino Unido este viernes 13 de julio para reunirse con la primera ministra Theresa May y la reina Isabel II a las afueras de Londres y algunos ciudadanos británicos están preparando un recibimiento muy especial. Un grupo de Facebook llamado Get American Idiot to №1 for Trump’s UK Visit está impulsando una campaña para colocar el single 'American Idiot' del grupo californiano Green Day en el número 1 del top ventas del país.

'American Idiot', el primer single del disco homónimo de Green Day, fue lanzado el 14 de septiembre del 2004, en medio de la era Bush y solo a unos meses de su reelección como presidente de los EE.UU. Con una fuerte crítica a las políticas de George W. Bush, entre ellas la participación en las guerras de Afganistán e Irán, y a la América del momento, el sencillo dio el empujón definitivo a la fama internacional del grupo de punk-rock norteamericano.

En su momento, aunque el álbum estuvo en el número 1 de la lista de ventas del Reino Unido durante dos semanas, el sencillo 'American Idiot' solo alcanzó el puesto número tres. Si la campaña consigue su objetivo, la canción podría alcanzar el primer puesto por primera vez, catorce años después de su lanzamiento. Por el momento, parece que la campaña está dando sus frutos.

Las Official Charts del Reino Unido

Las listas oficiales de ventas del Reino Unido solo se actualizan una vez a la semana (los viernes, justo el día que llega Trump), por lo que no sabemos exactamente en qué posición se encuentra la canción en este momento. Lo que sí ha dado a conocer Official Charts, la entidad encargada de las listas, es que la canción no para de subir puestos rápidamente y ya se ha colado en el top 20.

Para elaborar las listas, Official Charts recoge datos de ventas oficiales, ya sean digitales o físicas, así como de plataformas de streaming y vistas de YouTube. La canción ya se ha colado en el número 1 de ventas de Google Play Music y Amazon, además de estar en el número 3 en iTunes, así que los organizadores tienen bastantes esperanzas de alcanzar su objetivo. Tienen hasta las 23.59 de este jueves para tratar de conseguirlo.

Cartel promocional de American Idiot, de Green Day, en 2010. Juan Luis Sánchez

No es lo único que se prepara para recibir a Trump

Un grupo de amigos lanzaron a mediados del mes de junio una campaña de crowdfounding que han bautizado como "Trump Baby". Pretenden volar un globo gigante de 6 metros de altura con la forma de Donald Trump caricaturizado como un bebé en pañales en la Plaza del Parlamento de Londres, un lugar donde tradicionalmente se realizan concentraciones y manifestaciones.

El objetivo inicial de 1.500 libras ha sido sobrepasado de largo. Se han recolectado ya unas 30.000 libras, por lo que los organizadores han decidido que el Trump Baby gigante no solo sobrevuele el cielo de Londres el próximo viernes, sino que seguirá a Donald Trump en sus viajes futuros.