VÍDEO | Trump presume de Gobierno... y la Asamblea de la ONU se ríe en su cara

El discurso que ha dado el presidente norteamericano, Donald Trump, este martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas, ha dejado más de un titular. Las declaraciones del mandatario sobre Venezuela, cuyo Gobierno ha calificado de ser un "régimen represivo".

Durante su intervención ante los líderes mundiales, Trump ha pedido ayuda a la comunidad internacional para "restaurar la democracia en Venezuela", donde a su juicio un "régimen represivo" guiado por el "socialismo" ha declarado en bancarrota la nación y ha sumergido a su pueblo en la pobreza. "Pedimos la restauración de la democracia en Venezuela", ha aseverado.

No obstante, la anécdota del día ha tenido lugar durante los primeros minutos de su discurso, donde ha comenzado a alabar su gestión al frente de la Casa Blanca. "Comparezco aquí ante la Asamblea General de Naciones Unidas para compartir el progreso extraordinario que hemos logrado", ha comenzado diciendo Trump. "En menos de dos años, mi Administración ha conseguido más que prácticamente cualquier otro Gobierno en la historia de nuestro país", ha añadido. En ese momento, ha comenzado a notar como varios miembros de su audiencia, compuesta por los jefes de Estado y mandatarios de prácticamente todos los países miembros de Naciones Unidas, han empezado a reírse.

"Es cierto", ha insistido en ese momento, provocando aún más risas en la sala. Trump, estupefacto, ha asumido su derrota y ha contestado: "No me esperaba esa reacción, pero no pasa nada", ante lo que los pocos líderes que estaban disimulando su risa han estallado del todo.