El candidato del PP en Alcorcón critica a la izquierda por pedir que se den gratis productos de higiene menstrual tras repartir “pocos” caramelos en la cabalgata de Reyes

La “escasez” de caramelos en la Cabalgata de Reyes de Alcorcón se ha convertido en una de las principales preocupaciones del candidato del PP a la Alcaldía de este municipio madrileño, Antonio González Terol, quien lleva días denunciado que se distribuyeron muchos menos dulces que en las localidades colindantes. Este lunes el candidato popular ha aprovechado para recriminárselo al Ayuntamiento una vez más y ha ido más allá al equiparar el reparto de caramelos con la distribución de productos de higiene menstrual gratuitos en centros municipales, una iniciativa que ha propuesto el partido Ganar Alcorcón.

“Caramelos en la Cabalgata no, productos de higiene menstrual con perspectiva de género sí”, ha escrito en su perfil de Twitter junto al hastag #AlcorcónSeMereceMás.

❌ Caramelos en la Cabalgata NO.



✅ Productos de higiene menstrual con perspectiva de género SÍ.#AlcorcónSeMereceMás 🔵 pic.twitter.com/EVtu7rED2Y — Antonio Glez. Terol (@Aglezterol) 9 de enero de 2023

El candidato a la Alcaldía de Ganar Alcorcón, Jesús Santos Gimeno, no ha tardado en responder a González Terol al considerar que no es ningún problema poder adquirir productos de higiene menstrual gratuitos en los centros municipales -tal y como proponen- y le ha recordado se trata de una medida que Escocia ya puso en marcha hace tiempo. Ganar Alcorcón defiende que esta iniciativa no supondría un gran coste y que, sin embargo, supondría “un impacto sustancial en la democratización de la salud menstrual”.

González Terol, por su parte, ha asegurado en esa misma red social que “nadie” ha pedido ese tipo de productos en Alcorcón y ha aprovechado para reclamar más agentes de policía e inversión en material de limpieza en el municipio.

“El problema es que nadie os ha pedido que deis productos de higiene menstrual con perspectiva de género. Lo que piden en Alcorcón, no en Escocia, son más policías, más inversión en material de limpieza, reformas en los parques y las viviendas públicas que prometisteis”, ha respondido a este partido de izquierda.

El candidato popular, que fue alcalde de Boadilla del Monte de 2011 a 2019, tiene como objetivo recuperar para los conservadores una plaza con la que no tiene relación política y que los populares solo han gobernado en tres de las once legislaturas desde el inicio de la democracia.