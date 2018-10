La embajada de Ecuador en Londres insta a Julian Assange a cuidar mejor a su gato

El gato que acompaña a Julian Assange en su reclusión en la embajada de Ecuador en Londres es el protagonista del último conflicto del fundador de WikiLeaks con sus anfitriones. La oficina diplomática ha instado a Assange a que realice ciertas tareas a cambio de su estancia en la embajada, en la que lleva desde 2012. Una de ellas es que cuide mejor a su mascota, James.

Como informa la BBC, la embajada ha avisado a Assange de que pueden arrebatarle el gato si no cumple con unas obligaciones mínimas. Entre éstas están "su bienestar, comida e higiene". Lo que no está claro es qué ha llevado a los funcionarios de la institución a advertir al activista australiano sobre el cuidado a James.

Catstro and Chenejo on the Granma pic.twitter.com/Y2HtD3ToX5

El gato se hizo conocido a través de una cuenta de Twitter, llamada @EmbassyCat , en la que su dueño sube fotos del felino en distintos momentos. Estas imágenes dan también para varios memes, que el propio Assange crea y difunde.

A esto se suma el interés del animal por asomarse a las ventanas, lo que permite a los periodistas sacarle fotografías. En algunas de ellas, aparece con corbatas, lo que desató el interés por James. Una admiración similar a la que se siente en Reino Unido por Larry, el gato que merodea por la residencia del primer ministro británico.

I don't want to detract from the serious issue here but Assange's cat has two ties. pic.twitter.com/qhNGkaR9xG