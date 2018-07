Hasta el New York Times habla de los submarinos españoles: 1.800 millones de sobrecoste y ahora no caben en la base

"Primero no podía flotar y ahora no puede atracar". Así se hace eco el diario The New York Times de los problemas que está teniendo el Ministerio de Defensa español con sus últimos submarinos. El diseño inicial del nuevo S-80 planteaba un problema: se habían desviado 125 toneladas en su peso lo que suponía que, una vez hundido, pudiese no volver a la superficie. La solución del astillero público Navantia pasó por un total rediseño de la nave, ampliando su eslora en 10 metros. ¿El precio? Un sobrecoste de 443 millones de euros por cada uno de los cuatro submarinos encargados, 1.772 millones en total, según recoge El País.

Sin embargo, esta ampliación trae ahora otro problema: el nuevo submarino S-80 plus es tan grande que no cabe en la base naval. Y esto también tiene coste: 16 millones de euros más que Defensa tendrá que pagar para dragar y ampliar las fosas de atraque de la base naval de Cartagena (Murcia) para que la nueva embarcación consiga atracar en los muelles.

La historia comienza en 2004. El presupuesto inicial de los cuatro submarinos españoles era de 2.132 millones que, tras catorce años de proyecto, se ha visto prácticamente duplicado hasta alcanzar los 3.907 millones. Ahora, la Armada española espera que el Ministerio de Defensa de Margarita Robles apruebe la financiación para que su construcción no se paralice y el primer submarino pueda estar operativo en 2031, según afirmó la ministra en Onda Cero.

Gastos y más gastos

Tras la ruptura del acuerdo de Navantia con el astillero francés DCNS en 2010, la empresa española firmó un acuerdo con la estadounidense Electric Boat, por cuyo asesoramiento para construir los nuevos S-80 plus tendría que desembolsar 14 millones de euros adicionales.

Pero hay más. El retraso de la entrega de estos cuatro nuevos submarinos ha supuesto que Defensa tenga que alargar la vida de las embarcaciones antiguas que ya tendrían que haberse jubilado. A dos de los tres subacuáticos de la serie anterior se les ha realizado una revisión exhaustiva para que puedan seguir operativos. La factura asciende a otros 86 millones de euros.

