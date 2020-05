Tres ediciones locales y siete medios asociados de eldiario.es reciben ayuda de Google por la crisis del coronavirus

Como parte de un fondo de “emergencia” por el coronavirus, Google ha anunciado este jueves ayudas a medios y ediciones locales de todo el mundo. Entre estas ayudas, la empresa editora de eldiario.es ha recibido 7.000 euros para repartir entre sus ediciones de Madrid, Catalunya y Galicia. Además, también han recibido fondos otros siete medios locales asociados a eldiario.es y que son empresas independientes: Canarias (7.000), Valencia (7.000), Euskadi (7.000), Andalucía (5.000), Murcia (5.000), Cantabria (5.000) y Somos Malasaña/Chamberí/Chueca (5.000).

Google dice que dará estas ayudas a 5.300 medios locales pequeños y medianos de todo el mundo y que repartirá así "decenas de millones", con ayudas entre 5.000 y 30.000 euros por publicación.

Los responsables del programa han recibido en las últimas semanas cerca de 12.000 solicitudes de ayuda de 140 países y están terminando ahora de asignar los fondos. “No podíamos salvar a todo el mundo. Queríamos intervenir lo mínimo posible y tener el máximo impacto. La intención es evitar que pasen cosas malas”, explica por videollamada desde Londres Madhav Chinnappa, director de desarrollo de ecosistema de noticias de Google. El nombre de su cargo se refiere a la “interdependencia” de los medios y el buscador.

“Ha sido iluminador descubrir la profundidad de los medios locales. En Reino Unido, no había oído hablar de la mayoría de ellos”, dice. Entre los medios que han recibido fondos en Europa, están el Eco di Bergamo, en la ciudad más afectada de Italia y que necesita más recursos gráficos, Mediacités, en Francia, especializado en verificación y bulos, que ha tenido una avalancha de preguntas y necesita más medios para contestarlas, Postal do Algarve, en Portugal, que está multiplicando la producción y horas de trabajo de sus empleados, o La Voz del Sur, una web de Cádiz con una pequeña redacción desbordada.

“Van a utilizar el dinero para cubrir las noticias sanitarias que necesitan sus comunidades, para entender lo que necesiten sobre salud, dónde comprar o qué servicios básicos están abiertos. Y esto es muy importante también ahora que volvemos a abrir y tal vez cuando tengamos que volver a cerrar”, dice. “Cuando la gente me pregunta qué tal está Londres, les digo 'no sé, te puedo decir cómo están las 250 yardas (220 metros) alrededor de mi casa'”.

Cerca de la mitad de los medios que han solicitado la ayuda no cumplía con los criterios porque no eran locales, no estaban dedicados a la información general o tenían menos de dos periodistas empleados. “Esto muestra que hay una gran crisis ahí fuera. Y la gente lo intenta”.

La crisis del coronavirus ha supuesto una caída de ventas y publicidad para la prensa, sobre todo en papel, pero, según Chinnappa, la situación también puede ser una oportunidad para medios que necesitaban un empujón digital. Por ejemplo, mejorando el diseño y uso de las webs, el teletrabajo o los eventos virtuales. “El sector de los medios se ha adaptado a todos los cambios, buenos y malos, que le han golpeado en la historia. Y creo que ha mejorado a lo largo del tiempo”.

La plataforma sigue defendiendo que prefiere dar ayudas a los medios como ésta de emergencia o las de desarrollo de tecnología innovadora en lugar de pagar a los editores por el contenido que aparece en buscadores.

Ahora Google está en medio de una negociación por la adaptación de la directiva europea de los derechos de autor en Francia, cuyo gobierno exige el pago a todos los editores que aparezcan en los buscadores. En España, todavía no están claros los detalles de cómo se aplicará la directiva europea. Google dice que cumplirá con las leyes, pero que hay un riesgo de que deje de utilizar información de medios en España como pasó con Google Noticias.

Chinnappa dice que entre “las consecuencias indeseadas” puede estar la pérdida de lectores para los medios pequeños. “Cuando cerramos Google Noticias los más afectados fueron medios locales”, dice. “Los grandes medios no dependen tanto del tráfico. Porque la gente conoce El País o El Mundo y va ahí directamente. Pero puede encontrar información local o más específica a través de buscadores, que les dan más opciones”.

Según publicó en febrero el Wall Street Journal, Google está negociando con grandes medios por separado, lo que podría perjudicar especialmente a los pequeños. Pero, sobre esto, el portavoz de Google sólo explica que se adaptará a las reglas cuando estén claras y que, entretanto, sigue “hablando y recibiendo ideas de los editores”.