CCOO estima que se necesitan 7.000 millones de euros y 165.000 profesores más para una vuelta al colegio con garantías

Para que las clases de 15 alumnos como máximo que proyecta el Ministerio de Educación para la vuelta del curso escolar en septiembre sean factibles, CCOO calcula que serán necesarios un 33% más de profesores y una inversión de 7.385 millones de euros.

Así figura en un informe que la organización ha presentado este jueves en Madrid –de manera virtual–, en el que se realiza un detallado estudio de las necesidades que tendría el sistema educativo y los fondos necesarios para solventar cada una de ellas. Los más de 7.000 millones estimados por el sindicato corresponden a un 15,5% del total del gasto educativo que se hace en España al año y, suponiendo que las demás variables no cambiasen, elevaría la inversión en Educación del actual 4,22% del PIB (mínimo histórico) hasta el 4,84%. El Gobierno se ha comprometido a subirlo hasta el 5% para el final de la legislatura. Los expertos consideran el 7% como la cifra ideal para invertir en Educación, aunque prácticamente ningún país en el mundo la alcanza.

El informe se reparte en siete ámbitos de actuación y realiza un total de 55 propuestas. Hay medidas para profesorado, para el personal complementario, en relación al alumnado, a los centros educativos, a las administraciones, a la estructura del sistema y para las evaluaciones.

Comisiones Obreras calcula que para desdoblar clases, crear grupos de máximo 15 alumnos y que todos estén atendidos también cuando no están presencialmente en el colegio hacen falta 165.191 profesores más en todas las etapas no universitarias (actualmente hay 504.000), lo cual supondría un aumento de un 33% (un nuevo profesor por cada tres que hay) y una inversión de 5.151 millones de euros, calculando salarios y cotizaciones laborales. Y es un cálculo "conservador", según ha explicado Francisco García, secretario general de la federación de Educación del sindicato.

Además de estos nuevos docentes, CCOO concluye que también serían necesarias 87.543 nuevas unidades (aulas) para ajustarse a esa ratio máxima de 15 alumnos. Esto supondría un aumento del 17%. Acometer estas obras costaría, según el sindicato, 572 millones de euros.

La siguiente partida más elevada en el plan propuesto por la organización es la destinada a la compensación educativa. En este apartado, CCOO propone invertir unos mil millones de euros: 600 irían destinados a programas de refuerzo, apoyo educativo y acompañamiento; otros 400 (extra sobre los ya presupuestados) serían para becas y ayudas al estudio.

Ligado a este apartado pero con entrada propia en la propuesta, el sindicato recuerda que la pandemia ha traído a primera línea la ínclita brecha digital y la dificultad, por razones varias, que muchas familias están teniendo para que los hijos sigan la formación a distancia. Para ello, Comisiones propone invertir 368 millones de euros en material y recursos informáticos (también conexión a internet). Según datos ofrecidos por el sindicato, un 12% del alumnado no puede permitirse una conexión a internet y hay 235.000 hogares vulnerables que solo tienen acceso mediante móvil.

Entre el resto de propuestas, CCOO incluye la necesidad de que se regule el teletrabajo para los docentes (una situación que la normativa no preveía y que está provocando que estén prácticamente todo el día, si no trabajando, sí "de guardia"), que se les dote de material informático (han estado trabajando con sus propios equipos y conexiones a internet estos meses, y la ministra Celaá ya explicó que no está previsto compensarles por ello) y de la formación necesaria a quien la requiera.

En relación al alumnado, el informe propone unas ratios máximas de 20 alumnos en Primaria y 25 en Secundaria (son 25 y 30 actualmente), que en caso de un nuevo cierre de centros se adapten las programaciones didácticas a 20 minutos para Primaria y 40 para Secundaria. Por último, CCOO también pide una reducción de los currículos "inabarcables".