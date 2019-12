La COP de Madrid se adentra en la madrugada al no desatascarse las posiciones más enfrentadas

La Cumbre del Clima de Madrid se va a la prórroga. Las negociaciones se adentran en la madrugado al no vislumbrarse un acuerdo suficiente sobre la declaración final de la conferencia ni el mecanismo de mercado internacional de derechos de emisiones. Estos puntos son una parte sustancial, aunque no completa, de la agenda de la COP25.

La ministra para la Transición en Funciones, Teresa Ribera, ha desgranado pasadas las 22.30 los puntos más enconados: cómo "reglamentar" esos mercados de transferencia sin dobles contabilidades y cómo activar una "llamada a que las partes incrementen su ambición" en la lucha climática. También la cuestión sobre financiar el fondo para que el Sur global se adapte a este contexto de clima alterado.

El coordinador de la presidencia de la COP, el chileno Andrés Landerretche, había comparecido antes, a las 19.00 del viernes, para dar cuenta del curso de las conversaciones. Una aparición nada habitual en un momento como este en las cumbres. "Tenemos un moderado, general, optimismo de terminar hoy”, decía para luego admitir que ciertas partes "puramente técnicas"de la agenda de discusión "podrían"dejarse fuera del acuerdo de la COP25.

Los nudos han sido los mismos desde un principio: los estados con, ahora, economías en fuerte desarrollo no quieren poner en peligro ese crecimiento todavía. China, India o Brasil recuerdan que ellos han aportado poco históricamente al calentamiento global y ponen freno al deseo de la Unión Europea de pasar página y subir la ambición por todas las partes: reforzar las medidas contra el cambio climático.

En ese contexto, han surgido problemas para incorporar citas claras en el texto común pidiendo que el año que viene los países presenten planes nacionales más ambiciosos en cuanto a recortes de emisiones. Los planes irán apareciendo en 2020, pero este grupo de países ha exigido que, antes, los estados desarrollados evalúen si han cumplido con sus compromisos anteriores. Incluso que el momento de pedirles a ellos que multipliquen los esfuerzos es a partir de 2023.

Los textos de borrador en este punto van desde una mera mención de recuerdo a lo ya escrito hace cuatro años en París a solicitar que en 2020 se hagan compromisos para elevar la acción contra el calentamiento global. Una gran brecha.

No es el único escollo para terminar el documento. La financiación, el dinero, para reparar "los daños y pérdidas"que provoca el cambio climático no ha sido desbloqueada. "Hace falta más financiación, pero ¿quién la pone?"Resumía Landerretche al explicar cómo marchaba la negociación.

Y queda también por decidir cómo aplicar el mercado de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero. La pelea tiene parecidos protagonistas. La Unión Europea ha repetido durante todos los días que este mecanismo no puede convertirse en una puerta de atrás entre países para falsear sus emisiones totales. "No puede servir para hacer trampas”, ha explicado este viernes la arquitecta del Acuerdo de Paris, Laurence Tubiana. Tubiana ha hecho hincapié en que esos mercados, mal hechos, "ponen en riesgo la integridad ambiental del acuerdo”. Es decir, pueden falsear las emisiones reales que están llegando a la atmósfera al contabilizar varias veces el mismo recorte de CO 2 .

Todo esto sobrevolado por la nueva línea negociadora de EEUU que ha pasado de liderar el camino que llegó al Acuerdo de París ha estar de salida del mismo acuerdo. Sin esa presencia, conceden casi todas las partes, "hay recelos”. Así, las conversaciones se enconan y algunas partes, según cuentan los que salen de los despachos de discusión, se vuelven más perezosas.