Colectivos feministas se concentran en Madrid para condenar tres asesinatos machistas en poco más de un día

Cientos de personas se han concentrado este viernes por la tarde en la Puerta del Sol de Madrid para condenar la violencia machista. Al grito de "Nos asesinan por ser mujeres", "Había denunciado y la han asesinado" o "Violencia de género cuestión de Estado", han denunciado que en lo que llevamos de año ya haya 13 asesinadas y 1.046 desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse oficialmente.

Colectivos feministas habían convocado esta concentración "urgente" después de los dos asesinatos machistas ocurridos el mismo día, este 26 de febrero, uno en Aznalcóllar (Sevilla), pasada la media noche, y el otro en Fuenlabrada (Madrid), alrededor de las 13 horas. En las reivindicaciones de este viernes también han incluido a la mujer que fue asesinada por un tiro en la cabeza a manos de un cliente del prostíbulo en el que se encontraba.

"Es un problema muy grave que está visibilizado entre comillas pero no hay unos medios que lo reduzcan". Habla Nerea, tiene 19 años y ha acudido a la concentración junto a sus amigas. "Sentimos rabia, impotencia e incluso miedo cuando oímos que ha habido otra nueva asesinada", dice Meritxell, de 27.

Mientras hablan las chicas, un grupo empieza a corear las consignas y así se va tiñendo de morado una parte de esta céntrica plaza madrileña. En sus manos, pancartas con textos en los que, bajo un "¿Sabías qué?" contaban mensajes sobre la lucha feminista: "Luchamos para que todas las personas podamos expresar libremente nuestra identidad y sexualidad" o "Las mujeres protagonizan luchas colectivas en defensa de la vivienda, salud, educación, la soberanía alimentaria y la no violencia"

"Hemos venido aquí a decir que no vamos a parar hasta que empecemos a ser importantes para el Gobierno; porque nuestra vida importa tanto como la de los hombres". Joana tiene 29 años y sufrió violencia machista con maltrato psicológico durante cuatro años.

"No se abren los informativos con tres mujeres asesinadas porque es lo normal y la normalidad hace que no se cambien las cosas". Beatriz y Esther tienen 31 y 30 años y llevan una pancarta que reza "Vivas nos queremos". "Esta lacra mata más que el coronavirus y más que el terrorismo y actualmente no se están tomando medidas serias y eficaces", lamentan.

"Esto sí es un virus, no el coronavirus", es uno de los gritos de la concentración. "¿Cuándo le han dado bolo a esto? Nunca", lamenta Sandra, de 20 años. "En lo que llevamos de año hay más muertas por violencia de género que por coronavirus; el coronavirus importa, las muertas no", critica Joana.

Las asistentes han insistido en que la solución pasa por la educación: "Sin duda. Y es lo que intentan prevenir ciertos sectores de la política" –dice Esther– "porque si tú educas en la libertad y muestras cuáles son los puntos de la violencia, puedes prevenirlo; si no lo muestras, no puedes prevenirlo por lo tanto, la base es la educación", continúa su amiga Beatriz.

En la Puerta del Sol también había hombres, como Luis, de 19 años: "Es importante demostrar también que nosotros estamos detrás de ellas ayudando a que toda esta lacra del machismo quede en la historia y deje de ser como ahora".

"Deberíamos dar un mensaje de hasta aquí o basta ya", clama Tori. "Es intolerable totalmente que siga está matanza; este terrorismo machista. Lo que estamos exigiendo son medidas contundentes, pero medidas que suponen mucho más presupuesto, recursos y educación. Porque es un problema de la sociedad", apunta Ana Sánchez de la Cova.