Cuidar a un familiar con solo 247 euros al mes: las cifras del estancamiento del sistema de la dependencia

Desde 2008, denuncia la Asociación, viene descendiendo el coste medio por dependiente, y es precisamente porque, para aligerar las listas, "se atiende a más moderados, para los que el gasto es menor". La reducción acumulada solo de las cuantías de las prestaciones por cuidados familiares desde el Real Decreto Ley de 2012 mediante el cual Mariano Rajoy recortó la dependencia asciende a 1.905 millones de euros, todo dinero que tenía que ir destinado a ayudas económicas que las familias no han recibido. El recorte acumulado total desde entonces, a los 5.864 millones.

Emiliana Vicente, presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales, calificaba esas cuantías directamente de "maltrato institucional. No se atiende debidamente ni a las personas dependientes, ni a sus familiares, ni a la profesión". Vicente recordaba, el "impacto negativo de genero y la feminización de los cuidados, que asumen sobrecuidado y sobreenvejecimiento", dado que alrededor del 80% de personas cuidadoras son mujeres. La Asociación de Directores y Gerentes también lo destaca por ahí: "Muchas mujeres se convierten en cuidadoras no por libre elección, sino por imposición económica y social". Según los datos que han analizado, a pesar de que el año pasado se recuperó el derecho a las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras familiares, solo han cotizado el 13% (el 90% mujeres).

El "deterioro" del Sistema que denuncian "se puede agudizar" a lo largo de 2020 si no se aprueba "con carácter de urgencia", al menos, los 415 millones que se contemplaban en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, que se quedaron frustrados. "No hay tiempo" para esperar a los del 2020 porque, por plazos, ya solo llegarían para el último cuatrimestre del año y no se podrían ejecutar. Seguirían 450.000 personas en España que necesitan estar atendidas y no lo están. 31.000 han fallecido en 2019 con su derecho reconocido pero sin disfrutarlo.



El sistema se sustenta entre las administraciones públicas y los ciudadanos. El coste directo de todas las prestaciones y servicios ofrecidos durante 2019 asciende a 8.891 milllones de euros: los usuarios, en forma de copago regulado, aportaron el 20,7%; las comunidades, 63,2%; y el Estado, un "ridículo" 16,1%. Según la Ley de Dependencia de 2006, debería ser al 50% entre las comunidades y el Estado, pero la distancia año a año se amplía. Eso supone además "gravísimas" desigualdades territoriales, tanto en cobertura como en modelos de gestión. Se refleja en que, por ejemplo, los días que dura todo el proceso –desde que se solicita la dependencia hasta que se recibe una prestación o servicio– pueden pasar desde 137 días en Euskadi hasta 785 en Canarisa. Para las comunidades que peor están, solo queda como opción "un cambio drástico" en el sistema.

