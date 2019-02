El artista que hizo una pintada sobre la tumba de Franco declara ante la justicia acusado de daños al patrimonio

Enrique Tenreiro va a declarar ante la justicia por la pintada que realizó sobre la lápida de Francisco Franco. El artista gallego está acusado de un delito de daños contra el patrimonio, según el atestado de la Guardia Civil.

La citación es mañana, ante la jueza de San Lorenzo de El Escorial y por videoconferencia desde el Juzgado de Instrucción 6 de A Coruña.

El incidente ocurrió el pasado 31 de octubre, cuando Tenreiro accedió al Valle de los Caídos y dibujó una paloma en la tumba del dictador. El trazo, con pintura roja, iba acompañado del mensaje 'por la libertad'.

"Por la reconciliación de todos los españoles, para que no haya ningún bando vencido", dijo entonces el autor mientras uno de los trabajadores de seguridad le inmovilizaba. "No tengo nada contra Franco", continuaba. "Solo es por la libertad y la reconciliación de todos los españoles".

En la citación, como ha comprobado eldiario.es, no aparece denunciante, algo habitual en procesos judiciales seguidos tras "atestados de oficio por daños", como es el caso, confirman a este medio fuentes de la Guardia Civil.

"La Abadía Benedictina no ha denunciado a nadie", responde por teléfono a este periódico "un monje del Valle de los Caídos" que ha preferido no identificarse. "No sabemos quién ha demandado, hace usted unas preguntas que no le puedo contestar. Aquí ocurrió lo que ocurrió, la Abadía llamó a seguridad y estos hicieron su trabajo echando a ese señor por llamarle algo", ha continuado.

Enrique Tenreiro, por su parte, defiende su pintada sobre la tumba de Franco como "una acción artística". Y espera "cualquier cosa" del trámite judicial, dice.

Mañana declaro por videoconferencia desde A Coruña ante la jueza de El Escorial. Estoy acusado de desorden público y de daños contra el patrimonio, por los que me pueden condenar a entre 1 y 4 años y de 1 a 3 años respectivamente.

¿Está sorprendido por la citación, qué espera de su paso por los juzgados?

Voy con buena fe y esperanza, espero que la jueza lleve el asunto por buen camino. Pero a ver qué pasa. Esperamos cualquier cosa. Era complicado que hubiera decaído la denuncia. Estamos en un país muy politizado y el tema de Franco está cada vez más presente.

Declara el mismo día que el Consejo de Ministros decide sobre sacar a la momia del dictador.

Ya es una casualidad que coincida con la decisión mañana del Gobierno con la exhumación de Franco. Sé que el tema es gordo. A ver qué ocurre. Hay unos hechos que están claros, y que los hice a conciencia. Sabía que es algo importante pintar sobre la tumba de un dictador, de uno de los más importantes de Europa. Tengo que ir con cuidado.

¿Y por qué decidió ir a Cuelgamuros y pintar sobre la lápida de Franco?

Pensé que, ya que se lo van a llevar de la tumba después de casi 40 años, y aquí hay un mausoleo construido por esclavos, tenía que hacer un acto por la libertad y que el bando perdedor tenga esa pequeña alegría antes de que lo quiten de aquí. Como un pequeño acto de desagravio.

Lo hice todo como artista. No soy un político. Fue un acto artístico y por la reconciliación, para que de una vez en este país podamos vivir en paz. Era una performance artística para hacer pensar si es normal que esto siga así, si es normal que nadie haya hecho nada hasta ahora.

Viendo las consecuencias, ¿lo volvería a hacer?

Lo volvería a hacer, lo tengo clarísimo. Y estoy orgulloso aunque me pueda traer consecuencias malas. Es algo que va a quedar ahí. No lo hice con esa intención. Pero cuando sea viejo podré decir "eso es lo que hice en esta vida".

Me he comprometido hasta el final. Ahora podrían meterme en la cárcel, o costarme el dinero, y yo no voy a sacar nada. Mi mensaje es artístico y honrado.

Escribió 'por la libertad'...

Siempre hace falta escribir 'por la libertad'. Me parece inconcebible que esto no lo vea toda la sociedad española como algo que va contra los tiempos. No digo que lo tiren en una cuneta como él hizo, pero sí que lo quiten. Imaginemos en Alemania un mausoleo como ese para Hitler... Es que allí todo eso está prohibido.