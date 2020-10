Toda España salvo cuatro comunidades se acoge al estado de alarma para encerrarse antes del puente

Fuente: elDiario.es



Cinco días después de que el Gobierno aprobase el estado de alarma, 13 presidentes autonómicos se han amparado en él para blindar sus fronteras internas justo antes del puente de Todos los Santos. El próximo lunes es festivo en varias comunidades –Madrid, Asturias, Aragón, Andalucía, Castilla y León y Extremadura–, por lo que la mayoría ha establecido un cordón sanitario a su alrededor en previsión del pico de desplazamientos que se suele registrar estos días. Las únicas excepciones son Galicia, Extremadura, Baleares y Canarias. El cierre de Madrid, desde la medianoche de este jueves, durará solo hasta el martes a las 00.00, a pesar de que el decreto indica que la medida debe adoptarse durante siete días. A última hora el Ministerio de Sanidad explicó que el miércoles que viene se revisarían estos términos en el Consejo Interterritorial, y que mientras tanto eran válidas las decisiones que tomaran las Comunidades Autónomas.

En general, los epidemiólogos no recomiendan cierres perimetrales poco duraderos o asociados únicamente a unas fechas. "Un confinamiento muy corto no es suficiente", ha suscrito este jueves Fernando Simón. El responsable de Alertas y Emergencias sanitarias ha explicado en rueda de prensa que España tiene "una movilidad interna superior a la del resto de países europeos", por lo que estos cierres perimetrales sirven para evitar que el virus se expanda desde una zona con alta transmisión y, en la práctica, también para proteger a otras con una menor incidencia de casos. Dentro de ese nivel estarían la Comunitat Valenciana, Cantabria, Galicia, Baleares y Canarias, por lo que las tres últimas (y Extremadura) han optado por otras restricciones antes que por el cierre total de sus regiones.

Este confinamiento perimetral, que afecta al 88% de los municipios españoles y a casi 40 millones de personas, no es la única medida que han aplicado las comunidades autónomas. Algunas han decidido ir un paso más allá y confinar también por municipios y zonas de salud, adelantar los toques de queda o limitar la actividad comercial y los encuentros. Esta actuación coordinada debería responder a la preocupante segunda ola de contagios y "no a un festivo o a salvar la Navidad", según los expertos, quienes advierten del peligro de crear un horizonte mental que no se sabe si se podrá cumplir.







Comunidades que cierran

Andalucía: confinada y con cierre perimetral de todos los municipios de Granada, Jaén y Sevilla y de varias zonas sanitarias

Andalucía y sus casi 8,5 millones de habitantes no podrán salir de la región durante diez días y hasta el próximo 9 de noviembre. Las nuevas restricciones incluyen también el cierre perimetral de las provincias de Granada, Jaén y Sevilla, en nivel de alerta 4, y de todos sus municipios, de los que tampoco se podrá entrar o salir sin causa justificada. También están afectados por el confinamiento perimetral las localidades de las áreas sanitarias de Córdoba Sur –la ciudad de Córdoba ya estaba confinada–, Jerez Costa Noroeste, Sierra de Cádiz y La Vega de Antequera.

A pesar de registrar 395 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas, la Junta se ha sumado a este cierre después de contabilizar 745 hospitalizaciones más por COVID-19 en los últimos siete días (293 en UCI), nuevos brotes casi diarios en residencias de mayores, que acumulan más de 1.500 casos.

Aragón confina todo el territorio y las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel

Aragón ha confinado perimetralmente todo el territorio, así como las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel. Esta medida se aplicará desde el pasado martes hasta el 9 de noviembre, y además se mantendrá el confinamiento de las tres capitales de provincia respecto del resto del territorio aragonés, así como el horario del toque de queda marcado por el Gobierno, de 23.00 a 06.00 horas, y el cierre de la hostelería a las 22:00.

Aragón es la segunda comunidad por detrás de Navarra que registra más incidencia de casos con 984 por cada 100.000 habitantes. Respecto a la ocupación en los hospitales, en los centros aragoneses hay 852 camas en total ocupadas por pacientes afectados por coronavirus o por sospecha del mismo (97 en UCI y 755 en planta).

Asturias, confinada y movilidad restringida en Oviedo, Gijón y Avilés

El ejecutivo asturiano ordenó este martes el cierre de todo el Principado y sin fecha de finalización prevista. El nuevo confinamiento regional se une al que ya estaba aplicado desde el pasado viernes en las tres grandes ciudades asturianas: Oviedo, Gijón y Avilés. Por su parte, ha atrasado el toque a las 00.00 para hacerlo compatible con la hora de cierre de la hostelería, a las 23.00. La incidencia de Asturias se mantiene en 394 casos, pero el presidente autonómico ha justificado la toma de esta medida drástica por la necesidad de frenar la curva de contagio y de "salvar vidas".

Cantabria: cierre perimetral y sin vacaciones escolares

Este jueves, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha decidido sumarse a los cierres regionales tomados en el resto del país y que durará desde la medianoche de este viernes hasta al menos el 9 de noviembre. La comunidad también ha anulado las vacaciones escolares de la próxima semana para limitar la movilidad de los jóvenes, de la misma forma que ha aplicado el toque de queda de doce de la noche a seis de la madrugada y limitado las reuniones sociales a un máximo de seis personas. Estas medidas se complementan con otras que afectan principalmente a la hostelería, donde se adelanta el cierre a las 23:00 horas.

Castilla-La Mancha, cerrada y con cierres de actividad comercial

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aplicado el cierre perimetral de toda la región. Una medida que se suma al toque de queda de 23.00 a 6.00 horas y a la limitación de las reuniones a un máximo de seis personas, salvo convivientes. Hay, además, más de un centenar de municipios que mantienen la restricción de cierres de actividad comercial, lo que incluye medidas como el cierre de cines y teatros, bibliotecas y museos, parques, mercadillos, espectáculos y eventos deportivos.

Castilla y León baraja el confinamiento domiciliario

Castilla y León anunció ayer, tras reunirse con los presidentes autonómicos de Madrid y Castilla-La Mancha, un confinamiento perimetral en toda la región. De hecho, si las cifras de positivos y de ocupación hospitalaria no mejoran en el plazo de 10 días, apostará incluso por un encierro domiciliario, tal y como confirmaron fuentes del gobierno a elDiario.es. Después de registrar una incidencia de 734 casos, esta región ha apostado por un toque de queda de 22.00 a 6.00 horas, el más estricto junto a Catalunya y otras medidas como la limitación de reuniones a seis personas, el cierre de barras en bares y restaurantes y la prohibición de fumar en las terrazas para contener la expansión del virus en la comunidad.

Catalunya se cierra y confina sus municipios durante los fines de semana

La Generalitat de Catalunya ha decidido este jueves imponer un cierre perimetral a todo su territorio durante los próximos 15 días y acompañarlo además con cierres de todos los municipios durante los fines de semana. Junto a las nuevas restricciones de la movilidad, el Govern mantendrá además algunas de las medidas ya tomadas, como el toque de queda nocturno de ocho horas entre las 22.00 y las 6.00 y el cierre con carácter general de la hostelería. A ellas se suman, desde ahora el cierre de cines, teatros, gimnasios, centros deportivos y grandes centros comerciales. También se reducen al mínimo las actividades extraescolares y la presencialidad en la enseñanza superior. Las reuniones están limitadas a un máximo de seis personas. Algunos municipios tienen restricciones adicionales por su situación epidemiológica.

Comunitat Valenciana, confinada durante una semana

La Comunidad Valenciana cerrará desde este viernes, 30 de octubre, durante un periodo de siete días después de que se haya duplicado la incidencia acumulada del coronavirus en las dos últimas semanas, hasta los 218 contagiados por cada 100.000 habitantes. El presidente Ximo Puig ha sido el último en unirse a esta cascada de confinamientos perimetrales "en solidaridad", ha dicho, con los territorios que están peor y frente a la "inacción" de otras comunidades. Por otra parte, los municipios de Morella, Nules, Onda, Vinaròs, Algemesí, Guadassuar, Crevillent, Elche, Elda, Ibi, Muro de Alcoi, Petrer, Pinoso y los 18 municipios del departamento de salud de Orihuela tienen restricciones adicionales por la incidencia del coronavirus.

Euskadi confina todos sus municipios

Euskadi ha decidido el confinamiento perimetral de todos sus municipios, lo que limita los desplazamientos entre localidades a causas de fuerza mayor. De facto, esta medida supone también el cierre de toda la comunidad autónoma donde, además, se mantiene el toque de queda entre las 23 y las 6 horas, el intervalo general del decreto del estado de alarma que las autonomías pueden modificar, y se restringen las reuniones en espacios públicos y privados a un máximo de seis personas.

Murcia cierra la Región y confina todos sus municipios

La Región de Murcia ha confinado perimetralmente toda la comunidad y todos sus municipios. Además ha implantado el toque de queda de 23.00 a 6.00 horas y la limitación de reuniones a un máximo de seis personas, medidas que se suman a la limitación de los mercadillos al 25%, la suspensión de eventos deportivos no profesionales o la reducción de aforos en hostelería al 30% en el interior. Algunas localidades, entre ellas Totana y Torre Pacheco, están confinadas perimetralmente y con restricciones adicionales por tener una situación epidemiológica más complicada.

Navarra prohíbe las reuniones sociales a los no convivientes

El Gobierno de Navarra ha prohibido todas las reuniones sociales en el ámbito privado a personas que no sean convivientes y establece el toque de queda entre las 23.00 y las 6.00 horas. Se suman a otras restricciones: el confinamiento perimetral de toda la comunidad, salvo por cuestiones de fuerza mayor, y el cierre de toda la hostelería, salvo para el servicio a domicilio. En el transporte el aforo se reduce al 50%.

La Rioja: Logroño y Arnedo, confinadas perimetralmente

La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha comunicado este martes que mantendrá el cierre perimetral de toda la comunidad, aunque permitirá el tránsito entre localidades, con la excepción de Logroño y Arnedo donde, además, se ha decretado la clausura de la hostelería durante un mes a partir de este viernes. El toque de queda en la región comienza a las 22 horas y finaliza a las 5 de la mañana. El cierre de la hostelería en el resto del territorio se alarga a las 22 horas.

Melilla

Melilla endurecerá el toque de queda, que tiene previsto alargar desde las 22 a las 6 horas y el cierre de bares y restaurantes a las 21 horas, salvo para recoger pedidos. Además, las reuniones sociales están limitadas a un máximo de seis personas.

Comunidades que cierran "por días"

Madrid y su confinamiento "de puente"

La Comunidad de Madrid ha conseguido que el Gobierno le autorice a cerrar solo durante los días del puente de Todos los Santos. Es decir, durante cuatro días que incluyen este viernes y el lunes. Después del festivo se podrá entrar y salir de la región, con la excepción de 32 zonas básicas de salud. Estas áreas tienen restricciones a la movilidad –salvo por motivos "adecuadamente justificados"– y otras de aforo en establecimientos hosteleros, al 60% en terrazas y al 50% en interior, limitación de servicio en barra, cierre a las 00.00 y recepción de últimos clientes a las 23 horas. Además, en toda la Comunidad sigue en vigor un toque de queda entre la medianoche y las 6.00.

Ceuta

La ciudad autónoma de Ceuta mantiene el toque de queda de 23 a 6 horas y limita las reuniones a un máximo de seis personas. Además, restringe la entrada y salida de la ciudad autónoma (salvo a los supuestos justificados) desde las 00.00 horas del 30 de octubre hasta la medianoche del día 2 de noviembre; y desde las 00.00 horas del día 6 de noviembre hasta la medianoche del día 8. Las medidas decretadas por Andalucía han venido a forzar en la práctica una prolongación de su confinamiento.

Comunidades que no cierran

Extremadura, a la espera de levantar aislamientos

Extremadura tiene una incidencia de casos mayor que muchas que las que han decidido cerrar, pero aún así se mantiene abierta. Su toque de queda se ha establecido entre las 00.00 a 6.00 horas y las reuniones sociales están limitadas a un máximo de seis personas. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha descartado por el momento el cierre perimetral de la comunidad y ha anunciado que la Junta estudiará si las limitaciones a la movilidad nocturna permiten levantar los aislamientos impuestos sobre la veintena de municipios confinados o con cierres perimetrales de la región.

Galicia limita las reuniones a un máximo de cinco personas

Galicia, con una incidencia de 269, no cierra pero limita las reuniones a un máximo de cinco personas en toda la región, salvo en Santiago y Ourense, donde solo podrán juntarse personas convivientes, y ha reducido los aforos al 50% en comercios, actividades culturales y hostelería, salvo en algunas localidades con restricciones más severas. El toque de queda es de 23:00 a 6:00 horas.

Islas Baleares, hostelería hasta la medianoche

El archipiélago balear se mantiene en la decisión de no confinar todas las islas a pesar de tener algunas en estado crítico. Por su parte, ha limitado el toque de queda de 00:00 a 6:00 horas y las reuniones sociales a un máximo de seis personas. La hostelería, que ha visto reducido su aforo entre un 50 y un 75%, según su capacidad, cierra a la medianoche y no puede servir en barra. Tampoco se puede fumar en la vía pública. Además, la localidad de Manacor está confinada y este viernes entran en vigor nuevas restricciones en Ibiza: toque de queda de 22.00 a 6.00 y cierre del espacio interior de bares y restarurantes.

Canarias, sin toque de queda

La situación epidemiológica de Canarias convierte a las islas en la única excepción al toque de queda del decreto del estado de alarma. Se mantienen las restricciones que afectan especialmente a Tenerife, donde se han prohibido las reuniones sociales de más de 10 personas y los bares y restaurantes cierran a las doce de la noche, una hora antes que en el resto de islas. Las autoridades no han impuesto un confinamiento perimetral, pero para entrar en la comunidad exigen un test de coronavirus negativo realizado entre 48 y 72 horas antes.