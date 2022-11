La FIFA impide a Dinamarca vestir una camiseta con el lema “Derechos humanos para todos” durante el Mundial de Qatar

La Federación Internacional de Fútbol ha decidido finalmente que la selección de Dinamarca no podrá acudir a los entrenamientos del Mundial de Qatar con una camiseta que porta el lema “Derechos humanos para todos”. La FIFA, ha informado el diario francés Le Parisien, alega que sus reglamentos prohíben que los equipos muestren cualquier tipo de eslogan político en sus uniformes.

Según las reglas de la FIFA, tanto los jugadores como los árbitros y otros trabajadores de las selecciones “tienen prohibido exhibir mensajes o lemas de carácter político, religioso o personal en cualquier idioma o en cualquier forma en su ropa, equipo (bolsas, recipientes para bebidas, bolsas médicas, etc.) o su cuerpo”.

La selección danesa ya había adelantado el pasado mes de septiembre que su principal patrocinador y fabricante de ropa deportiva, Hummel, borraría su logo de las diferentes equipaciones en protesta por las condiciones laborales en las que han trabajado miles de personas en la construcción de los estadios.

“Queremos mandar un mensaje de protesta contra Qatar y su historial de violaciones de los derechos humanos”, alegó entonces la marca en sus redes sociales, que eligió el negro para la tercera equipación y en señal de luto por los 6.500 migrantes que se estima fallecieron en las obras, según una investigación de The Guardian. “Defendemos a Dinamarca, pero esto no se puede confundir con apoyar un torneo que ha costado miles de vidas humanas. Queremos dejar un mensaje en contra de un país que no respeta los derechos humanos ni de los trabajadores migrantes que han construido los estadios de la competición”.

El Mundial de Qatar ha despertado enormes críticas no solo entre la opinión pública general sino también entre varios jugadores de fútbol, tanto por el trato a los trabajadores como por la falta de avances en materia de derechos humanos en el país, así como por su legislación homófoba. Este viernes, el entrenador de la selección española de fútbol, Luis Enrique, ha rechazado que le suponga un problema jugar en Qatar: “Ojalá la calidad de vida de todas las personas pueda ser mejorable en el mundo, pero ese no es mi trabajo”.