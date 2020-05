Sanidad deja fuera de la fase 1 a Madrid y a varias provincias andaluzas, manchegas y valencianas que pidieron avanzar

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el técnico Fernando Simón, han dado a conocer en rueda de prensa qué provincias, islas y áreas territoriales pasan a la fase 1 de la desescalada el próximo lunes 11 de mayo y cuáles se mantienen en la 0 por ahora. Lo comunican una vez finalizada la valoración que ha hecho el equipo técnico encargado de la situación epidemiológica y sanitaria de cada una de ellas.

Las que pasan a la fase 1 son:

En Castilla-La Mancha: Cuenca y Guadalajara

En Baleares: Mallorca, Menorca e Ibiza

En Catalunya: Alt Pirineu i Aran, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona (Catalunya)

Navarra

En Galicia: todas las provincias

Asturias

Cantabria

En Euskadi: todas las provincias

En Castilla y León: las 26 zonas básicas de salud que se habían presentado. 1 en Ávila, 6 en Burgos, 1 en Zamora, 3 en Valladolid, 3 en Salamanca, 1 en Soria

La Rioja

En Aragón: todas las provincias

En Extremadura: todas las provincias

En la Comunidad Valenciana: 1 departamento de Castellón (Vinaròs), 3 de Valencia (Requena, Gandia, Xàtiva) y 6 de Alicante (Ontinyent, Alcoi, Dénia, Marina Baixa, Elda, Orihuela y Torrevieja)

En Andalucía: Almería, Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz

Murcia

En Canarias: todas las islas

Ceuta

Melilla

Se quedan en la fase 0:

En Castilla-La Mancha: Toledo, Albacete, Ciudad Real

La Comunidad de Madrid

El resto de la Comunidad Valenciana

En Andalucía: Málaga y Granada

Las que se quedan en la fase 0 deben permanecer en ella al menos unos días más, reforzando aquellas áreas que el Ministerio les haya dicho que no están lo suficientemente preparadas si las hubiera. Podrán volver a presentar una solicitud a partir de "este lunes mismo", no tendrán que esperar 14 días como se había dicho en un inicio desde el Ministerio. "Tomaremos decisiones el lunes de la semana siguiente a no ser que haya casos muy excepcionales", ha añadido, es decir, el siguiente anuncio se producirá en principio el día 18 de mayo.

Illa ha presidido el comité técnico que ha analizado los datos, y ha sido él quien ha tenido la última palabra sobre la decisión. Las zonas que sí pasan a la fase 1 se unen el lunes 11 a las islas canarias de La Gomera, El Hierro y La Graciosa y a la balear Formentera, que están en esa etapa desde el 4 de mayo. La resolución se plasmará oficialmente en el Boletín Oficial del Estado de este fin de semana.

La población que vive en las zonas que pasan a la fase 1 constituye el 51% de la ciudadanía española, ha calculado el Ministerio. "Cuando el gobierno de España decretó el estado de alarma el 14 de marzo teníamos un incremento de contagio diario del 35%. Hoy es del 0,05%", ha dicho Illa, "y esto ha sido posible gracias al esfuerzo ejemplar de los españoles y el esfuerzo de los profesionales". Ahora comienza una etapa de mucha "responsabilidad" y de "atender las recomendaciones sanitarias", sobre todo para las ciudadanos que pasan a la fase 1. Ha recordado los principios de esa actuación: la higiene, la distancia interpersonal y el uso de mascarillas cuando sea necesario, especialmente en el transporte público, donde ya es obligatorio.

Por su parte, Fernando Simón, en la comparecencia, ha detallado los criterios técnicos que se han valorado. No todos tienen un corte sino que "si en uno se llega a un nivel de excelencia, puede compensar otro", pero todo eso ha suscitado "discusiones muy intensas e interesantes. Son decisiones muy importantes que se han tomado antes de hacer llegar la propuesta al ministro" desde el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, que dirige Simón, y desde la Dirección General de Salud Pública, además de otros organismos implicados. Los criterios a estudiar han sido de tres tipos: de transmisión (como la R0, cuántos contagios produce un paciente de media), de gravedad (como el número de hospitalizados en los últimos 7 días) y de capacidad de respuesta (cómo la disponibilidad de PCR). Aquí están todos detallados.

Todas las comunidades habían pedido el pase de todas sus provincias a la fase 1 menos Castilla y León y Catalunya. La primera lo había pedido solo para 26 de sus 247 áreas sanitarias, y había dejado fuera y por tanto mantenido en la 0 por iniciativa propia todas sus capitales y entera la provincia de Segovia. Catalunya solo lo había pedido para Tarragona y para el ámbito seleccionado de Lleida, quedan en 0 también por iniciativa propia el resto de sus ámbitos funcionales territoriales, incluida Barcelona.

Los representantes de las comunidades han presentado, a lo largo de la semana, la documentación que requería el Gobierno para este tránsito. Todos han mantenido reuniones bilaterales con el ministro, en las que han participado Teresa Ribera, vicepresidenta de Transición Ecológica y persona designada por Pedro Sánchez para coordinar la desescalada, y otros miembros del comité, como la Directora General de Salud Pública del Ministerio, Pilar Aparicio. De otros miembros del comité, 12 en total, se desconoce el nombre, porque Sanidad no ha querido darlos para evitarles presiones. También se ha producido un encuentro entre los responsables gubernamentales y los consejeros unas horas antes de la rueda de prensa del ministro, en un consejo interterritorial telemático en el que les ha comunicado a ellos y a ellas los resultados antes que a la ciudadanía general.

Las fases de desescalada en las que se encuentran los distintos territorios

La decisión de que Madrid no pase de fase se produce menos de 24 horas después de que la directora general de Salud Pública de la comunidad, Yolanda Fuentes, dimitiera de su cargo. Lo hizo antes de que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, enviara al Ministerio el informe que pedían. Madrid lo mandó finalmente al filo de las 10 de la noche del jueves, aunque el plazo oficial terminaba el miércoles a las 14:00. Fue la última comunidad en remitirlo. En su carta de dimisión, que ha adelantado Servimedia, la ex directora general denunciaba que la pretensión del cambio de fase del gobierno de Ayuso "no estaba basada en los criterios de salud".

Sobre Madrid, Illa ha dicho que no sabe si estará "en condiciones" la semana que viene de pasar a la fase 1, pero les ha parecido que esta no lo estaba. Ha recordado que el documento les llegó "a ultimísima" hora de la pasada noche. "Era prudente esperar un tiempo y desarrollar más todo un sistema de detección precoz y de atención primaria", ha indicado. "Veremos cómo evoluciona esto", pero no ha querido "entrar en valoraciones políticas", sino mantener "la máxima colaboración y lealtad".

Las provincias, islas y áreas que han pasado de fase tienen que permanecer con los mismos marcadores, en principio, al menos 14 días hasta poder optar a la fase 2. "Si empeorasen los datos, lógicamente actuariamos", ha dicho sobre esto Salvador Illa, por lo que una zona puede retroceder en el proceso, aunque "esperemos que no ocurra". En esas zonas, desde el lunes, se podrán abrir terrazas de bares con una capacidad del 50%, los comercios sin cita previa pero con limitaciones de espacio, y los ciudadanos podrán moverse sin salir del área aprobada y reunirse en grupos de hasta 10 personas. El plan de desescalada del Gobierno consta en total de tres fases, cada una de mínimo 14 días, hasta llegar a la 'nueva normalidad', prevista en el mejor de los casos para finales de junio.