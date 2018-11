Las personas LGTBI denuncian más de 50 agresiones cada mes por homofobia, bifobia o transfobia

Las entidades LGTBI recogieron en 2017 un total de 623 incidentes de odio contra personas en base a su orientación sexual o identidad de género, según el informe de la FELGTB La cara oculta de la violencia hacia el colectivo LGTBI

El estudio reconoce las limitaciones de los datos, que no son denuncias policiales, y asegura que hay una violencia silenciada, la que se da a personas que no son hombres, gays, no transexuales y residentes en ciudades grandes

Más de la mitad de los casos analizados (el 56%) se dio en espacios cercanos a la víctima: el trabajo, el centro educativo o el propio hogar y vecindario