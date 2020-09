El otoño arranca multiplicando por casi 40 los contagios de coronavirus desde el inicio del verano y con cinco comunidades en situación grave

Comienza el otoño y sus gripes, más temidas que nunca por el parecido de sus síntomas a los de la COVID. El Gobierno ha decidido adelantar por ello la campaña de vacunación para evitar un colapso del sistema sanitario. Dejamos atrás el atípico verano de 2020, que termina con un balance de casos de coronavirus que no ha dejado de escalar. El 21 de junio no solo comenzó la época estival más extraña, sino que finalizó el estado de alarma y, con ello, la potestad total para controlar la pandemia pasó a las autonomías. Tres meses después, España ha alcanzado los 64.272 casos confirmados en la última semana, 38 veces más que los que registró al entrar en la llamada 'nueva normalidad'. Madrid, que ha limitado la movilidad en las zonas sanitarias con incidencias extremas, aunque se abre a ampliarlas, ha sido uno de los últimos gobiernos en anunciar medidas, pero además de esta comunidad, que presenta los peores datos de Europa, casi todos los demás ejecutivos autonómicos han ido aprobando restricciones y confinamientos quirúrgicos para tratar de embridar los contagios.

El mapa de la COVID-19 por provincias: no es solo Madrid, los contagios crecen en otras 21 con más de 100 casos por 100.000 habitantes

¿Cómo evoluciona la epidemia ahora? Evolución de los casos, las muertes, los hospitalizados y los ingresados en UCI acumulados durante la última semana Fuente: Ministerio de Sanidad



A día de hoy, la incidencia en la Comunidad de Madrid, donde el ministro de Sanidad ha recomendado no salir de casa, es la más elevada, con 369 casos por cada 100.000 habitantes en 7 días. En el conjunto de España es de 136. Pero no es la única que está por encima de la media. A ello se refirió Fernando Simón este martes, cuando apuntó a la "variabilidad importante" con la que la pandemia está afectando en el territorio nacional. Según los últimos datos de Sanidad, hay otras ocho que superan el umbral de los 100 casos: Navarra, La Rioja, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Euskadi. Eso no significa que el resto no tenga incidencias elevadas; de hecho, la que menos es Asturias, pero ya se acerca a los 60 casos por 100.000 ciudadanos en una semana. Una subida general "clarísima", dijo el portavoz del Ministerio, que admitió no tener "inconvenientes en llamarlo segunda ola".

En algunos casos, explicó Simón, el alza de los positivos puede estar revelando, no solo "un incremento de la transmisión", sino también "una capacidad diagnóstica importante". Es decir, hay más casos porque se detectan más. Está claro que la identificación es mayor que en marzo y que se hacen más PCR, y por eso los especialistas recomiendan evaluar varios indicadores a modo de "cuadro de mandos" para analizar la situación, tal y como explica Daniel López-Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS. El número de casos "es clave" y por encima de 100 en siete días, dice el experto, "hay una transmisión bastante generalizada", pero aboga por mirar también a la presión en los hospitales y a la tasa de positividad de las pruebas realizadas.







Este indicador revela si se está haciendo una buena detección y también el grado de expansión de la enfermedad, y ha crecido para el conjunto de España desde el 3% de principios de julio hasta el 11,4% de este martes. Sin embargo, hay comunidades que están muy por encima. Algunas, de hecho, rebasan la media tanto en incidencia acumulada en 7 días como en positividad: Madrid, a la cabeza, alcanza el 23%, seguida de Castilla-La Mancha y Murcia, con un 17%. En Aragón y Castilla y León por encima de un 13% de las pruebas que se realizan dan como resultado un diagnóstico positivo. Estas cinco son las comunidades que están en una situación más preocupante, con más casos en la última semana y una tasa de positividad más elevada.

Al límite, aunque aún por debajo de la media positividad, están otras como La Rioja, Extremadura o Navarra, que superan con creces los 100 casos por cada 100.000 habitantes (Navarra, por ejemplo, llega a tener más de 300), pero no llegan, aunque por poco, al 12,8% de tasa de pruebas positivas que hay en el conjunto del país. Aún así, están por encima de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, para la que a partir de un 5% se puede considerar que la pandemia no está bajo control. Euskadi, por su parte, registra incidencias de casos muy elevadas, pero la positividad se queda en el 6,3%. Llama la atención el caso de Andalucía, que no registra una de las más altas incidencias del país (68), pero sí una elevada tasa de positividad de las PCR, que llega al 11,8%.

Si nos fijamos en una escala más pequeña, los contagios están creciendo en 21 provincias además de Madrid, con más de 100 casos por 100.000 habitantes, según los últimos datos del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Y la mayoría pertenecen a las comunidades que más han escalado últimamente. Varias de Castilla-La Mancha y Castilla y León, además de Navarra, suben en número de diagnósticos. También hay algunas andaluzas, como Cádiz, Jaén o Sevilla, y las dos extremeñas. La correlación también se extiende a los municipios: de las 10 grandes ciudades con más casos, siete son madrileñas, pero lidera el listado una murciana (Lorca) y este martes se han metido en el ranking Lucena (Córdoba) y Talavera de la Reina (Toledo).

Refuerzo de la sanidad e implicación del Gobierno

En este escenario, voces expertas piden mayor contundencia en los planes para mitigar la propagación del virus. Ildefonso Hernández, epidemiólogo y catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández, hace una reivindicación a la que se suman otros especialistas: las medidas de control aprobadas por las comunidades autónomas para limitar la movilidad o los aforos deberían acompañarse por un refuerzo de la sanidad asistencia y de la salud pública. "El pilar es el control de casos y de contagios, y para eso es imprescindible reforzar la Atención Primaria. Es la inversión más eficiente", destaca. Junto a ello, llama la atención sobre la necesidad de políticas de carácter social, ya que "el eje de desigualdad social está muy acentuado" en esta crisis.

Otro de los problemas de fondo que menciona el experto es la falta de planificación de las comunidades autónomas ante la pandemia de un plan que se debería haber diseñado en abril–mayo. "No se ha trazado un plan estratégico en el que se diga qué hay que hacer y quién lo debe hacer en cada momento y qué haremos si pasa esto o lo otro. No tenían previsto unos niveles de incidencia para los que ir graduando medidas. "Hay países que actúan con 10 o 20 casos por cada 100.000, en la Comunidad de Madrid se han alcanzado los 1.000", ejemplifica. En este punto cree que las regiones deberían tener una respuesta detallada preparada para las competencias que poseen: sanidad, educación o transportes. Y el Gobierno "también tiene que tener su plan en las competencias que tiene: las internacionales, trasladar recomendaciones científico-técnicas a las CCAA, reunir el consejo interterritorial de salud y los órganos de participación para compartir esa información, o cómo va a apoyar el Ministerio del Interior en el cumplimiento de las normas", advierte.

Este mismo martes, Salvador Illa ha aprobado con las comunidades reducir las cuarentenas de contactos positivos a los diez días, pero hay voces que reivindican una mayor implicación del Gobierno central en la coordinación de la respuesta. Es el caso de López-Acuña, para el que el Ejecutivo "tiene que dar algunos pasos más para ejercer en mayor grado la autoridad sanitaria estatal". Y con ello se refiere a "establecer un marco general que tenga que ver con cómo vamos a encarar este repunte que se ha desbordado" y también a "tomar acciones correctivas cuando alguna comunidad se sale del cauce". "Lo que no se puede es aceptar cualquier planteamiento, se debe pronunciar más sobre si lo que está haciendo una autonomía es suficiente o no porque lo que hace una comunidad repercute en una dinámica que se expande la resto del país. Hubiera sido muy importante que se pronunciara con más contundencia sobre Madrid", admite el epidemiólogo.

Las comunidades con más incidencias y positividad en PCR

Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y La Rioja están por encima de la media tanto en incidencia acumulada (casos por 100.000 habitantes en 14 días) como en positividad de las PCR. Además, Navarra sigue a Madrid como la comunidad con más casos.

Madrid sigue a la cabeza de todos los peores indicadores de la pandemia. Ya con una incidencia acumulada (IA) rozando los 700 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, este lunes comenzaron las restricciones en 37 zonas de salud de la región, la mayoría en la capital. En ellas se superan los 1.000 casos. Se han cerrado estas áreas, aunque se permite salir a trabajar y otras "cuestiones básicas". También se han clausurado los parques. En toda la Comunidad de Madrid se limitan las reuniones familiares en el ámbito público y privado a seis personas (hasta ahora se permitían 10).

En Castilla-La Mancha acaban de ser prorrogadas las medidas especiales impuestas en Toledo, que sigue en un escenario de transmisión comunitaria, y varios municipios de su entorno y al Área de Gestión Integrada de Ciudad Real, formada por una veintena de localidades. En ambos casos se trata de normas como reducción de aforos y eventos sociales. Asimismo, la Consejería de Sanidad refuerza las medidas ya existentes en las localidades de Santa Olalla, Malpica de Tajo, San Bartolomé de las Abiertas y El Casar de Escalona y aplica normas como la suspensión de mercadillos al aire libre y el cierre de parques y jardines.

En Castilla y León acaban de levantarse las normativas especiales en Salamanca y Valladolid,que hasta este martes a media noche se han regido por prácticamente las mismas medidas que en la fase 1 de la desescalada. Sin embargo, Palencia ha vuelto a una fase 1 atenuada. Además, la Junta impuso el lunes el confinamiento de Pesquera de Duero (Valladolid) durante 14 días y mantiene confinadas Iscar y Pedrajas de San Esteban (Valladolid) y Sotillo de la Ribera (Burgos).

En Murcia, una de las regiones más afectadas por el incremento de casos, se ha decidido prorrogar la fase 1 en Lorca y Jumilla, donde "tras un análisis pormenorizado de los datos se observa una ligera ralentización de la curva, aunque mantienen todavía tasas elevadas". En el caso de Jumilla, de 910 contagios cada cien mil habitantes y en el de Lorca, de 506. El inicio de las clases en varias localidades murcianas ha sido telemático.

En Aragón, hay dos municipios con confinamiento perimetral: Andorra (Teruel) y Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

Navarra es en cuanto a incidencia acumulada la peor CCAA tras Madrid, pero está por debajo de la media en positividad de las PCR. Continúa en vigor el nuevo paquete de limitaciones y restricciones que incluye la reducción a seis del número máximo de personas que podrán reunirse en el ámbito público y en establecimientos hosteleros. También se limita al 50% el aforo de las actividades sociales y al 60% en los eventos culturales. Además, el consumo en barra se permitirá exclusivamente hasta las 12 del mediodía y se prohíbe la venta de alcohol a partir de las 22 horas excepto en establecimientos hosteleros. Las multas por el incumplimiento de las medidas sanitarias han pasado de 100 a 300 euros en el caso de no usar mascarilla y la participación en botellones será sancionada con un mínimo de 600 euros. Este mismo martes ha confinado la localidad de Peralta.

En el resto de las comunidades autónomas las medidas en vigor son similares y se refieren sobre todo a limitaciones de aforo, en reuniones sociales y desplazamientos, como se puede ver en este enlace.