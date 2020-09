Qué pasará si un profesor da positivo en COVID y otras preguntas y respuestas sobre la vuelta al cole

La incertidumbre de lo que supondrá en términos sanitarios la vuelta al cole este año sigue generando preocupación a padres y trabajadores de los centros educativos, que han tenido que diseñar protocolos para una situación tan anómala como dar clases en medio de una pandemia. Hemos planteado a sindicatos y a responsables de colegios e institutos cuestiones como si van a seguir separados este año en distintas clases los hermanos gemelos para minimizar los riesgos, si un contagio provocará la cuarentena de una clase aunque profesores y alumnos vayan con mascarilla o cómo se va a garantizar la seguridad en las clases de educación física.

Preguntas y respuestas sobre el inicio de curso

¿Qué pasa si hay un positivo en una clase?

Por regla general se está intentando hacer "grupos burbuja" entre los niños de infantil y primaria y también de convivencia estable, en la medida de lo posible, entre los más mayores. En caso de positivo dentro de una clase, pese a que los mayores de 6 años deben llevar mascarilla, habrá una cuarentena de todo el grupo durante catorce días.

Según el protocolo firmado entre Sanidad y las comunidades autónomas, si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo de convivencia estable, se considerará contacto estrecho a cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia de menos de dos metros alrededor durante más de quince minutos salvo que se pueda asegurar "que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla". La evaluación del uso adecuado de la mascarilla será realizada por el profesor/tutor de la clase o por la persona que ha sido designada como responsable COVID-19 en el centro.

¿Qué se ha hecho con los hermanos gemelos, a los que habitualmente se separa?

En cada grupo burbuja habría un máximo de 20 alumnos y un tutor. Sus miembros podrían jugar y socializar "sin tener que mantener la distancia interpersonal de forma estricta". En la mayoría de los centros este curso de manera excepcional se ha juntado en la misma clase o "burbuja" a hermanos gemelos o mellizos, a los que normalmente se prefiere separar. "En los protocolos que han adoptado las comunidades autónomas y los ministerios implicados no se recogen aspectos tan concretos, ha dependido de cada centro", advierte no obstante la responsable de Enseñanza Pública de UGT, Marisa Vico. En el caso del Instituto de San Sebastián de los Reyes Juan de Mairena se les ha juntado en una sola clase a petición de los padres, explica su jefa de estudios adjunta, Elena Muñoz.

¿Qué pasa si tienes varios hijos en un centro y uno de ellos tiene síntomas o debe entrar en cuarentena?

La anterior medida referida a gemelos tiene sentido, entre otras cosas, para evitar duplicar las posibilidades de cuarentena por positivo en un mismo hogar. Pero hay casos en los que no es posible que los hermanos estén en la misma clase, ya que tienen edades distintas.

En el caso de que un alumno quede en aislamiento por síntomas compatibles con COVID, deberá también hacerlo el resto de sus hermanos, señala el responsable de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez. "Los protocolos son dispares entre las comunidades, pero Sanidad deja claro que se debe aislar a los contactos directos, y los hermanos lo son. Esto pone de manifiesto el absurdo de los grupos burbuja en un colegio", señala, en referencia al escaso aislamiento del que en realidad disfrutan.

En el último protocolo enviado por la Comunidad de Madrid a los centros educativos se señala además que en caso de sospecha de COVID, y hasta la realización de una PCR, "también permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso escolarizados en el mismo centro hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares convivientes". Para el resto, "hasta la obtención del resultado diagnóstico que confirme el caso no se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos escolares y la actividad docente continuará de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene". Si diera positivo el alumno, todo su grupo de convivencia o burbuja debería aislarse durante 14 días desde el último contacto con el caso confirmado.

¿Debe ponerse también el profesor en cuarentena? ¿Qué ocurre cuando uno da positivo?

El Ministerio de Sanidad aclara que profesores y alumnos forman parte de la misma burbuja. Si uno de ellos da positivo, por tanto, el resto es considerado contacto, lo que implica cuarentena de 14 días si hay un caso de coronavirus.

Por su parte, según el protocolo de la Comunidad de Madrid, se considera contacto estrecho (y por lo tanto susceptible de aislarse si hay un caso de COVID cercano) "cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya compartido espacio con un caso confirmado a una distancia menor de 2 metros del caso sin mascarilla durante más de 15 minutos".

Añaden que "la valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la evaluación específica del riesgo de cada caso, (...) de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso de los profesores se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad esencial".

¿Qué ocurre cuando el profesor da clases a varios grupos y es positivo por COVID?

La secretaria del Centro de Educación Infantil y Primaria La Moleta, en Vall d'Uixó, María Martínez Torres, afirma que en su caso, todos los maestros especialistas (por ejemplo en Música o Inglés, que pasan por diferentes grupos) guardan distancia de al menos metro y medio con los alumnos, excepto los tutores asignados a cada grupo burbuja. Un positivo entre los primeros no generaría el aislamiento de los niños, pero sí en el caso de que fueran sus tutores, entiende.

Sobre este asunto, según la responsable de UGT, "hay cuestiones que sobre la marcha se irán resolviendo" y esta podría ser una de ellas. En todo caso, remarca que su sindicato reclama que el coordinador COVID de cada centro no sea docente sino personal sanitario. "Un profesor no tiene por qué tener ese perfil, no es un técnico en prevención de riesgos laborales".

En cuanto a los contactos entre profesores, en el centro de Vall d'Uixó lo van a resolver con claustros online y reuniones de coordinación pedagógica manteniendo las distancias.

¿Cómo se garantizan los grupos burbuja en el patio?

Para las salidas al patio se escalan los recreos las salidas, y en algunos centros se han diferenciados espacios con pintura o con vallas y señalizaciones. Pero, como señala el responsable de CSIF, "la mayoría de los centros no tiene espacio suficiente en sus instalaciones" para hacerlo. Tanto para la salida al patio como para la entrada y salida del centro, el IES Juan de Mairena ha establecido zonas e itinerarios de entrada y salida distintos. "Cualquier movimiento de los alumnos está pensado para minimizar contactos", explican.

¿Cómo se van a hacer las clases de educación física?

Los centros y profesores han diseñado sesiones en las que no se usa material o es un mínimo, que se desinfecta entre las distintas sesiones. "Nosotros hemos eliminado la bolsita de aseo y el cambio de camiseta en los vestuarios. Este año se sustituyen por lavados con toallitas húmedas, sin duda peores para el medio ambiente", señala la responsable del centro valenciano. En otros centros se ha optado por eliminar los deportes de contacto. "Este primer trimestre se aprovechará para dar contenido teórico o hacer actividades que no impliquen contacto directo, explican en el IES de San Sebastián de los Reyes.