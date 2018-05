La Autònoma de Barcelona y la de Navarra son las universidades con mejor rendimiento de España

La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB, pública) y la de Navarra (UNAV, privada) son los dos centros españoles con un mayor rendimiento, según el ránking anual que realiza la Fundación CyD. En el otro extremo, las de Jaén y Las Palmas de Gran Canaria cierran una tabla que sus autores insisten no es una clasificación, pero que si no lo es se parece mucho a una.

El ránking CyD valora 36 indicadores agrupados en cinco grandes áreas para evaluar a 73 universidades españolas, las 50 públicas y 23 privadas. Las áreas estudiadas son enseñanza y aprendizaje, investigación, transferencia de conocimiento, orientación internacional y contribución al desarrollo regional. Cada una de ellas a su vez está compuesta por entre tres y ocho indicadores que pueden estar valorados en tres categorías: de alto rendimiento, rendimiento intermedio y menor rendimiento.

Entre las 15 universidades con más mayor rendimiento hay diez públicas (Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra, Carlos III de Madrid, Girona, Autónoma de Madrid, Barcelona, Rovira i Virgilli, Politécnica de Catalunya, Valencia y Politécnica de Valencia, por ese orden) y cinco privadas (Navarra, Deusto, Ramón Llull, Pontificia de Comillas y Mondragón), y las universidades del Estado destacan en todas las categorías sobre las de iniciativa privada, excepto en la enseñanza y aprendizaje.

"No existe ninguna universidad buena en todo ni ninguna que no tenga al menos un indicador bueno en un área", ha explicado Martí Perellada, responsable del informe. "Cada universidad elige sus prioridades y eso no es bueno ni malo", ha añadido Francesc Solé,vicepresidente de la Fundación CyD —que preside Ana Botín—, para argumentar por qué unas destacan en unas áreas y otras en otras. "No pueden operar en todos los ámbitos porque los recursos son limitados", cerró.

Diferencias entre centros

Sin embargo, en la tabla que no es una clasificación —según los autores—, pero tiene toda la apariencia, sí se observan diferencias entre los centros.

Una característica que se repite año tras año en el ránking CYD es que las universidades privadas solo mejoran, o al menos igualan, a las públicas en uno de los ámbitos estudiados: enseñanza y aprendizaje. En esta categoría, cuatro de los seis centros que destacan son de titularidad privada (la Católica de Valencia San Vicente Mártir, Deusto, Universidad de Navarra y San Pablo CEU) por dos públicos (Girona, Pompeu Fabra).

La explicación que dan los autores del ránking es que las universidades privadas habitualmente centran casi toda su labor en esta categoría y dejan de lado otras como la investigación o la contribución al desarrollo regional, obteniendo de esta manera buenos resultados en enseñanza. Otra explicación es que los indicadores que dan puntos en la categoría son el número de graduados o cuántos lo han hecho en el tiempo previsto, no tienen en cuenta las circunstancias de sus estudiantes ni el prestigio ni grado de dureza de los centros, y siempre se ha dicho que en las universidades privadas es más fácil aprobar en los centros privados, que para eso se paga más.

Otro dato que deja el Ranking CYD es cómo rinden los centros según la comunidad autónoma en la que están. Así, destaca el estudio, Catalunya, el País Vasco, Navarra, la Comunidad Valenciana y Madrid son las cinco regiones que más recurrentemente colocan a sus universidades en las áreas evaluadas, por ese orden.

Las mejores universidades por áreas

El ránking CyD señala también qué universidades destacan en cada ámbito y en cada área. La Fundación ofrece así pistas a los estudiantes sobre dónde deberían estudiar (si pueden elegir) según el ámbito de conocimiento de su elección, señalando cinco universidades en cada uno de los nueve evaluados: Farmacia (UAB, Complutense, Navarra, Salamanca, Santiago de Compostela), Trabajo Social (Deusto, Granada, Málaga, Rey Juan Carlos, Valencia), Ciencias Políticas (Autónoma de Madrid, Carlos III, Pompeu Fabra, Ramón Llull, Salamanca), Sociología (Carlos III, Pompeu Fabra, Pontifica de Comillas, URJC, Zaragoza), Piscología (Autónoma de Madrid, Deusto, Lleida, Oviedo Salamanca), Educación (Autónoma de Madrid, Girona, Salamanca, Valladolid, Zaragoza), Medicina (Autónoma de Madrid, Barcelona, Navarra, Pompeu Fabra, Salamanca), Odontología (Complutense, Granada, Internacional de Catalunya, Murcia, Salamanca) y Enfermería (Alicante, Navarra, Pública de Navarra, Salamanca, Valladolid).

Para terminar, un dato. La últimamente denostada Universidad Rey Juan Carlos no destacada en ninguna de las cinco áreas principales que evalúa el estudio (enseñanza y aprendizaje, investigación, transferencia de conocimiento, orientación internacional o contribución al desarrollo regional) y su resultado es de siete indicadores de alto rendimiento, 11 de rendimiento intermedio, 14 bajo y en dos de ellos no tiene datos. Esto la sitúa en el puesto 55 de las 73 universidades estudiadas.

Sin embargo, la URJC sí está entre las mejores universidades de España en dos ámbitos de conocimiento: Trabajo Social y Sociología (ninguno relacionado con la ínclita área de Derecho que le dio el máster a la expresidenta regional, Cristina Cifuentes). Además, la URJC destaca en el rango alto en el indicador de la tasa de graduación de másteres de 120 créditos ECTS (como el de Cifuentes), pero no ofrece datos en cuanto al tiempo que tardaron estos estudiantes en graduarse respecto al tiempo previsto.