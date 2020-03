Catalunya, Galicia, Euskadi y Murcia se suman a la suspensión de las clases por el coronavirus

La Comunidad de Madrid y la provincia de Vitoria decretaron este lunes la suspensión de las clases presenciales de los centros educativos públicos y privados de todos los niveles educativos (guarderías, colegios, institutos y universidades) para frenar la extensión del coronavirus. La Rioja se sumó solo 24 horas después.

La medida se tomaba por tratarse de las zonas donde el foco de contagios había crecido exponencialmente los últimos días. Ahora, varias comunidades autónomas han decido seguir el mismo camino y ya han anunciado que cancelarán las clases presenciales en sus territorios a partir de este viernes o el lunes.

El Gobierno vasco ha pasado a una siguiente fase y, en una decisión que se comunicará y explicará este mediodía en una rueda de prensa, ha adoptado la medida de suspender toda la actividad de guarderías, colegios, universidades, centros de formación profesionales y similares en todo el territorio de Euskadi a partir de este viernes. Se trata de un cierre total para prevenir la extensión del coronavirus adoptado en tres fases.

La medida llega también a Galicia. Todos los centros educativos gallegos también permanecerán cerrados a partir del próximo lunes, 16 de marzo. La Xunta acaba de decidirlo en su reunión semanal. El presidente recomienda no obstante que puedan familias ya no lleven a los niños a clase este viernes. En todo el territorio gallego además se clausuran los centros comunitarios de mayores y se recomienda que no haya reuniones de más de 50 personas.

El Govern de la Generalitat también ha ordenado el cierre de todos los centros educativos de Catalunya a partir de este lunes para frenar la epidemia de coronavirus, después de la clausura de la actividad en centros de mayores y eventos culturales debido a la crisis por el COVID-19. En Catalunya ya son 260 los casos.

Por último, Murcia ha tomado esta misma decisión y a partir del lunes sus centros educativos de todos los niveles suspenderán las clases presenciales. También se clausurarán de forma cautelar los centros de día, y las visitas a residencias de ancianos serán restringidas para minimizar los contagios a este grupo vulnerable.