Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

09:25 h

La tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 ha pasado en dos semanas de ser cuestionada por los científicos por ser apresurada a verse aprobada por países con apenas la mitad de su población vacunada con pauta completa. Austria, Francia, Alemania y Estados Unidos han seguido los pasos de Israel y darán la dosis de refuerzo (o booster) a sus más vulnerables.

Los virus no son lo único que se transmite a gran velocidad por el mundo. Hay polémicas o debates que comienzan de forma residual y se propagan hasta dar lugar a una fiebre colectiva como el caso de la tercera dosis en Occidente. La del tercer pinchazo no es solo una decisión tomada ya en varios estados, sino también debatida. En España sale frecuentemente a la palestra cuando se plantean las medidas a tomar con el pequeño porcentaje de personas que no han generado una buena inmunidad. Sobre todo, entre los inmunodeprimidos y los internos de las residencias. Este último mes se ha registrado un aumento de la incidencia entre las personas ya inmunizadas de más edad, pero los sanitarios y geriatras advierten de que los cuadros son mucho menos graves y que la mayoría de los ingresados se dan entre los no vacunados.

Escriben Mónica Zas Marcos y Marta Borraz.