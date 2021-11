Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

08:41 h

Isabel Díaz Ayuso tiene bloqueado en el WhatsApp de su móvil al secretario general del PP, Teodoro García Egea. No es el único cargo del partido que no puede escribir directamente por el servicio de mensajería a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Otros responsables de Génova o colaboradores del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, también han sido bloqueados, según han publicado medios como El Mundo y Abc en la última semana. La propia Ayuso ha confirmado el hecho con un wasap, enviado desde otro teléfono que gestiona su equipo en su nombre. En él justifica los bloqueos en que el primero "es para emergencias", lo que permite inferir que el número dos de su amigo Pablo Casado no entra en esa categoría.

Lo cuenta Aitor Riveiro.