Los vacunados no tendrán que hacer cuarentena cuando sean contacto estrecho de un positivo

Las personas que hayan recibido la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19 no tendrán que guardar cuarentena si son contacto estrecho de un caso positivo. Así lo ha decidido este martes la Comisión de Salud Pública en la que participan el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. La Comisión ha establecido que esas personas pasen dos pruebas pcr: una al incio y otra a los siete días del último momento de contacto de ese caso confirmado de COVID-19. Aunque no deban permanecer aislados para evitar expandir el virus y contagiar aun siendo asintomáticas, la Comisión añade que a estas personas se les indicará que utilicen las mascarilla en sus interacciones sociales –además de estar vigilantes ante posibles síntomas–. En todo caso, se recomienda que no tengan contacto con personas vulnerables o no vacunadas.

Completar cuanto antes a mayores de 40

Además de esta actualización en la Estrategia de detección precoz, los responsables de salud pública han aprobado formalmente la vacunación en grupos de edad desde los 39 a los 12 años. También da permiso para que se solapen la captación de grupos siempre en orden descendente de edad "teniendo en cuenta la mayor disponibilidad de vacunas, la situación epidemiológica y la entrada en el periodo estival".

Esta revisión de las pautas de vacunación insiste en la "importancia de hacer el esfuerzo de completar la vacunación en las personas de 40 y más años de edad". El grupo de 40 a 49 comenzó la inoculación generalizada la semana pasada y algunas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, han avanzado que la del colectivo entre 30-39 será inminente.