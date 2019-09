Madrid probará el pago con reconocimiento facial en autobuses públicos

El Ayuntamiento de Madrid probará en los próximos meses un sistema de pago por reconocimiento facial en los autobuses públicos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), han confirmado fuentes del consistorio a eldiario.es. Se trata de un proyecto piloto encabezado por MasterCard y en el que también participan el Banco Santander y la startup británica Staffe. El sistema se probará en grupos de usuarios de la EMT durante varios meses en una línea de autobús. Su experiencia se analizará para una futura ampliación a más líneas.

El sistema ya ha sido testado en entornos controlados y encara ahora una nueva fase de pruebas con 100 voluntarios. "Las primeras pruebas del proyecto han sido positivas, tanto en laboratorio como en autobús real, lo que permite ahora ponerlo al alcance de un centenar de usuarios", asegura Mastercard a través de un comunicado.

Para llevar a cabo el pago, los usuarios de los autobuses de Madrid tendrán que descargarse una aplicación móvil de EMT en la que introducirán sus datos de pago y se harán una fotografía de su cara. "A partir de ese momento, una vez dentro del autobús, mostrarán su cara a una cámara de reconocimiento que les permitirá validar, a la vez, la identificación y la autenticación, es decir, la compra de billete y el pago del mismo en un solo gesto", explica la compañía de tarjetas de crédito y débito.

Fuentes de la EMT han adelantado que el proyecto piloto se pondrá en marcha de manera "más o menos inmediata", aunque no han podido ofrecer una fecha exacta. "Depende de determinados condicionantes técnicos y relacionados con la protección de datos, teniendo en cuenta que hablamos de reconocimiento facial", detallan.

Preguntados por los problemas de privacidad que se derivan del uso de esta tecnología y por las decisiones de otras administraciones públicas, como la de la ciudad de San Francisco, de vetar el uso del reconocimiento facial, desde la empresa municipal recalcan que "no es una decisión estratégica de EMT implantar este sistema a corto plazo. Es una innovación que queremos ensayar y ver si puede ser una alternativa válida como ahora lo es la tarjeta o el teléfono móvil".

"Si en un futuro se llega a implantar, siempre sería una alternativa más, lo usarás voluntariamente si quieres, si te interesa y si te viene bien; en ningún caso sería un sistema ni vinculante, ni único ni obligatorio", añaden.

Eliminar el pago en metálico

El proyecto no responde a una relación "causa-efecto" por la que la EMT pretenda solucionar algún problema específico. Al contrario, se encuadra en la iniciativa privada "Madrid in Motion", en la que participa el Ayuntamiento de Madrid, la EMT y empresas como Cepsa, Cabify, Repsol, Naturgy o las propias Mastercard y Banco Santander. Madrid in Motion se constituyó para "el lanzamiento de un programa de innovación abierta para que startups y soluciones innovadoras respondan a los grandes retos de la movilidad urbana". También dispone de una oficina técnica para ayudar a estas empresas a lograr ayudas europeas destinadas a la mejora de la movilidad en las ciudades.

Además del pago con reconocimiento facial, este jueves se han presentado otros cinco proyectos salidos de este laboratorio de innovación. "Son proyectos futuribles presentados por startups que colaboran en ellos. De esos seis proyectos, EMT está implicada en cuatro. El más llamativo es precisamente este, que es un reto que propone Mastercard con nuestro apoyo", continúan las mismas fuentes de la empresa de transportes, que trabaja para eliminar el pago en metálico en los autobuses de la capital "como ya han hecho un gran número de ciudades europeas".

"En cualquier caso, nosotros somos socios y colaboradores necesarios, pero la iniciativa del proyecto es de la propia Mastercard y de la startup Saffe, que está radicada en Reino Unido y trabaja con estos sistemas de reconocimiento facial para todo tipo de pagos", concluyen.