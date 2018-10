Cierra Gab, la red social que usaba el terrorista de Pittsburgh y nido de nazis y la alt-right

Gab, la red social en la que el supuesto terrorista de Pittsburgh publicaba mensajes regularmente y donde también vertió sus últimas soflamas antes de llevar a cabo la matanza de 11 personas, ha cerrado. No ha sido cosa de ellos ni del Gobierno de los EEUU, sino de sus colaboradores, que progresivamente le han ido retirando su apoyo hasta que la app fundada por Andrew Torba en 2016 se ha visto obligada a tirar del cable. A pesar de ello, Gab asegura que se encuentra "bajo ataque".

Ahora se puede leer un comunicado donde dicen ser "la empresa más censurada y difamada de la historia, lo que significa que somos una amenaza para los medios de comunicación y para la oligarquía de Silicon Valley". Por su parte, a lo largo del día de ayer, sus patrocinadores y colaboradores como PayPal, Stripe o Joyent, entre otros, fueron retirándole su apoyo a esta red social que cuenta con cerca de 800.000 usuarios.

PayPal y Stripe aseguran que la compañía viola las políticas sobre la incitación al odio. La que una vez fuera la empresa de Elon Musk, PayPal, considera que ha tomado "acciones inmediatas y decisivas [...] cuando una web está permitiendo de forma explícita la perpetuación del odio, la violencia o la intolerancia discriminatoria". Stripe cree que Gab no ha aportado pruebas suficientes de que esté llevando a la práctica sus políticas de moderación.

Joyent y GoDaddy también han cortado por lo sano con la red social. La primera es una empresa de almacenamiento en la nube, que avisó con 24 horas a Gab de que el servicio iba a ser suspendido. GoDaddy es el registrador del dominio de la startup de Torba, que también decidió el lunes dejarle sin .com alegando que, tras llevar a cabo una investigación en profundidad, "descubrió numerosos casos de contenido en el sitio que promueve y alienta la violencia contra las personas".

In the last 24 hours Gab has been banned from these internet infrastructure providers for supporting free speech and helping law enforcement bring justice to a terrorist: @joyent @paypal @stripe @medium @godaddy



Are you paying attention yet @realDonaldTrump and @parscale?