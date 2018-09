La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha anunciado hoy que el Parlamento tendrá una oficina de ciencia y tecnología, una iniciativa para la que tiene el apoyo de todos los grupos políticos, según ha dicho.

"Vamos a crear en el parlamento español una oficina de ciencia y tecnología semejante a la del Reino Unido, porque creo que es clave para los legisladores", ha anunciado hoy durante su intervención en el cierre de la cumbre del consejo de empresas americanas en España (American Business Council) en Alcobendas (Madrid).

"Ayer tuve una reunión con todos los portavoces de los grupos y me han dicho que me van a apoyar. Yo me he comprometido con los expertos a hacerlo", ha añadido Pastor, que ha mencionado que la exministra de Ciencia Cristina Garmendia, presente en el acto, ha tenido "mucho que ver".

Esta oficina ha sido reclamada por la iniciativa ciudadana 'Ciencia en el Parlamento', que se reunieron el pasado mes de julio con los miembros de la recién creada comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados.

En noviembre está previsto que tenga lugar el primer encuentro Ciencia en el Parlamento, dentro de los eventos del 40 aniversario de la Constitución.