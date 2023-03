Lindsay Lohan y otros famosos tendrán que pagar una multa de 400.000 dólares por promocionar criptomonedas

La Securities and Exchange Commission (SEC), el organismo estadounidense equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, acusó este miércoles a Lindsay Lohan, Jake Paul y Ne-Yo, entre otros personajes públicos de Estados Unidos, de vulnerar la regulación de los mercados de valores por sus actividades de promoción de criptomonedas.

Estas acusaciones de la SEC se inscriben dentro del caso que el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la regulación de los mercados financieros ha levantado contra el criptoempresario Justin Sun y contra tres de sus empresas, Tron Foundation Ltd, BitTorrent Foundation Ltd y Rainberry Inc (anteriormente BitTorrent), por la oferta y venta sin registro de las criptomonedas Tronix (TRX) y BitTorrent (BTT).

Entre los ocho personajes públicos acusados por la SEC figuran los raperos Soulja Boy y Lil Yachty, los cantantes Austin Mahone y Akon, y la estrella de cine porno Kendra Lust. La SEC los acusa de “promocionar ilegalmente TRX y/o BTT sin revelar que recibían una compensación por ello y el importe de la misma”.

Según la SEC, Justin Sun y sus empresas ofrecían y vendían las criptomonedas como inversiones usando “programas de recompensas” sin registrar que llevaban a “las partes interesadas a promocionar en las redes sociales los tokens, a unirse y a reclutar a otros en los canales de Tron en Telegram y en Discord, y a crear cuentas de BitTorrent a cambio de distribuciones de TRX y BTT”.

“Este caso demuestra una vez más el alto riesgo que enfrentan los inversores cuando las criptomonedas son ofertadas y vendidas sin cumplir con los requisitos de información”, dijo en un comunicado el presidente de la SEC, Gary Gensler.

Soulja Boy y Austin Mahone no han llegado a ningún acuerdo con la SEC pero el resto de los personajes públicos mencionados ha decidido poner fin a las acusaciones en su contra, sin admitir ni negar las conclusiones del organismo, pagando una cantidad total superior a 400.000 dólares en concepto de restitución, intereses y multas.