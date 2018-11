Redada policial en las oficinas del Deutsche Bank por vínculos con los Papeles de Panamá

La policía alemana ha hecho una redada en las oficinas del Deutsche Bank en relación con las investigaciones de los Papeles de Panamá y como parte de una investigación sobre presunto blanqueo de capitales.

Unos 170 agentes de policía, fiscales e inspectores fiscales han registrado seis oficinas del Deutsche Bank en Frankfurt y sus alrededores, según ha informado la Fiscalía. Los investigadores estudian las actividades de dos empleados del banco que supuestamente ayudaron a los clientes a crear compañías offshore para blanquear dinero.

Los Papeles de Panamá, publicados por The Guardian y un consorcio de periodistas internacionales en abril de 2016, revelaron cómo se utilizaron paraísos fiscales en ultramar para esconder miles de millones de dólares.

🔴 SENSITIVE |



Police vehicles are present outside Deutsche Bank HQ in Frankfurt amidst raids by prosecutors over money laundering probe. pic.twitter.com/S0wRxq5zx5