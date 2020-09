Torrent presenta el primer cicloparc per a bicicletes de la xarxa de Metrovalència

El Dia sense Cotxe ha sigut la jornada triada per a presentar el primer cicloparc de la xarxa de Metrovalència situat en l'estació de Torrent Avinguda a Torrent. A aquesta posada en funcionament ha assistit el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España.

España ha anunciat que, juntament amb el de Torrent Avinguda, s'ha previst per part de la Generalitat la implantació de nous cicloparcs en l'estacions d'Entroncament, Alboraia-Perís Aragó i Quart de Poblet en Metrovalència, i al Campello en la xarxa del TRAM d'Alacant.

Aquest tipus d'equipaments s'han dissenyat com a part del projecte SPROUT , emmarcat dins del programa europeu Horitzó 2020, amb l'objectiu de desenvolupar respostes innovadores a les necessitats de mobilitat dels usuaris de transport públic. Juntament amb Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) participen en aquest grup de treball l'Ajuntament de València i la Fundació València-Port com a coordinador.

Arcadi España ha destacat que "iniciatives com aquestes afavoreixen la intermodalitat i fan més fàcil l'ús del transport públic, ja que en els cicloparcs podem deixar durant unes hores, en lloc tancat i sense cost addicional, la nostra bicicleta o patinet per a utilitzar còmodament altres mitjans com el metre o el tramvia".

A la presentació d'aquest cicloparc han assistit l'alcalde Torrent, Jesús Ros, el director gerent d'FGV, Emilio Bayarri, i representants de l'Ajuntament de València i de València-Port i la seua fundació.

Dia sense Cotxe

Com en anys anteriors, la Generalitat s'ha sumat a la celebració del Dia sense Cotxe, facilitant l'accés gratuït durant tota la jornada als serveis de Metrovalencia, TRAM d'Alacant, TRAM de Castelló i MetroBus (Autobusos Metropolitans de València).

El conseller ha destacat que "aquesta iniciativa forma part de les diferents activitats programades per la Generalitat amb motiu de la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat, per a promoure hàbits més sostenibles en el conjunt de la societat i recordar que el transport públic és un mitjà segur".

Funcionament del cicloparc

Les persones que desitgen fer ús d'aquest servei han de ser portadores d'una targeta carregada amb un títol de transport en vigor. La targeta ha de registrar-se prèviament en la web de metrovalencia.

Per a accedir al cicloparc és necessari acostar aquesta targeta al lector situat al costat de la porta d'accés. Actualment és obligatori l'ús de màscara dins del recinte, així com la neteja de mans amb gel desinfectant.

Les bicicletes han de col·locar-se en els llocs habilitats per a això, sense ocupar més espai que el reservat per a cadascuna. Cicloparc és un servei complementari al viatge. FGV no es fa responsable de les bicicletes ni dels objectes ací depositats.

El temps màxim que pot romandre una bicicleta dins d'aquest Cicloparc és de 24 hores. Passat aquest temps, FGV pot procedir a retirar-la.

Projecte SPROUT

En el cas de València els participants en el projecte SPROUT han apostat per actuar en estacions amb un alt grau d'intermodalitat, integrant les maneres existents com a metre, tramvia, bus o taxi, amb la connexió per carril bici i la instal·lació de cicloparcs intel·ligents, per a afavorir l'ús de bicis i patinets en combinació amb la resta de maneres.

També està prevista la instal·lació de taquilles per al lliurament de paqueteria per a reduir la petjada de carboni en el transport de mercaderies d'última milla, permetent als usuaris recollir els paquets mitjançant transport públic.