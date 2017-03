Mariano Rajoy pide "responsabilidad" para que "nunca se vuelva a repetir" lo del decreto de la estiba

El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha pedido este domingo a los otros partidos "responsabilidad" para que "nunca se vuelvan a repetir" episodios como como el de los estibadores, cuyo decreto para liberalizar el sector fue tumbado en el Congreso de los Diputados la pasada semana. "Por lo menos, por parte de los partidos, debemos ser responsables", ha aseverado el también presidente del PP tras haber encajado este golpe.

"El parlamento de una de las naciones más importantes de Europa no puede votar en contra de la sentencia de un tribunal europeo. No puede de ninguna de las maneras", criticado para reiterar a continuación que hará "cuanto esté en mi mano" para solucionar la situación. En su opinión, no se puede castigar a su gobierno jugando "con cosas que afectan al crédito de tu país, que luego cuesta mucho recuperarlo" porque eso es "romper las reglas del juego".

Con ello, el presidente hace también una petición de cara a la necesidad que tiene de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que de no conseguirlo podría llevar a la convocatoria anticipada de elecciones generales. De todas maneras, este domingo se ha revalidado en que su intención es "agotar la legislatura".

Por otro lado, tras el anuncio de desarme de la banda terrorista ETA, que "en este país no se paga precio político y se cumple la ley" y ha instado a su "disolución". Lo ha dicho en su intervención en la clausura del XV Congreso Regional del PP-A, en Málaga, después de conocerse que uno de los detenidos en diciembre en Francia ha anunciado que ETA estará totalmente desarmada el 8 de abril.

"ETA ha hecho su enésimo anuncio, ha dicho que va a desarmarse, a entregar las armas. Me parece bien que las entregue, y de paso que se disuelva", ha apuntado el líder del PP que ha querido arropar con su presencia a Juan Manuel Moreno, revalidado como líder de los populares en Andalucía.

Tras ello, Mariano Rajoy se ha centrado en defender el liderazgo de Juan Manuel Moreno, para el que ha pedido "unidad" con el objetivo de alcanzar la presidencia d de la Junta de Andalucía, donde los populares creen que se les abre una oportunidad con la decisión de Susana Díaz de optar a la secretaría general del PSOE. "Puedes hacerlo y ese día verás a cuánta gente vas a hacer feliz", le ha dicho al reelegido presidente del PP-A, del que ha remarcado que puede ser "un magnífico presidente". "Ya ganamos las elecciones autonómicas en 2012 y otro gallo cantaría en Andalucía si no hubiera habido un pacto entre otras formaciones", ha aseverado.

Por su parte, Juan Manuel Moreno ha animado a los andaluces a participar "en un momento histórico, el de la transformación de Andalucía en una tierra próspera donde todos los ciudadanos dispongan de las mismas oportunidades y puedan acceder en igualdad a los servicios públicos".

En su primera intervención tras su reelección, ha mostrado su convencimiento de que el PP-A puede liderar ese proceso de cambio: "Pido el apoyo de los que nos han votado siempre, de los que dejaron de hacerlo alguna vez y de los que no nos votaron nunca pero comparten con nosotros esta inquietud y esta esperanza de devolver a Andalucía a lo que realmente es: una tierra de oportunidades y de progreso".

También ha resaltado que por primera vez los afiliados han participado en la votación directa para la elección del presidente del partido, donde en cualquier caso ha sido el único candidato y se ha llevado más del 95% de los respaldos, igual que ha agradecido la presencia de Mariano Rajoy: "Nunca falla a Andalucía. Los andaluces sabemos que tenemos en Mariano Rajoy al mejor de los colaboradores y al mejor de los aliados".

Finalmente, ha aprovechado para criticar el "conformismo de los socialistas" en Andalucía. "Los andaluces seguimos teniendo muchos problemas de hace 40 años: problemas para encontrar un trabajo, para una intervención quirúrgica o para que nuestros hijos estudien en el colegio que queremos que estudien. Y es por culpa de un gobierno miope y desganado, un gobierno sin ambiciones, sostenido por un partido que no tiene otro objetivo que mantenerse en el poder", ha censurado.

En esta línea, ha anunciado que impulsará un Pacto Andaluz contra la Violencia de Género, ha criticado "la demagogia del Gobierno de Susana Díaz, que se gasta sólo 2 de cada 10 euros de los que dispone para la protección y ayuda a las víctimas", y ha confirmado el compromiso del PP-A por los mayores y los dependientes.