El Parlamento de Andalucía cierra por vacaciones con los presupuestos autonómicos aprobados por el bloque PSOE-C's

Tras dos intensas jornadas de debate en pleno, el Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves los presupuestos autonómicos para 2017 con los votos a favor del PSOE-A y sus socios de investidura de C's mientras que el PP-A, Podemos e IU han votado en contra tras no haber conseguido que fuera aceptada ninguna de sus más de 1.000 enmiendas, en un guión calcado al seguido el pasado año para las cuentas del ejercicio que está a punto de terminar.

Los que han sido definidos por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, como "los primeros expansivos" desde el inicio de la crisis en 2008. La también secretaria general del PSOE-A ha vuelto a destacar que, por segundo año consecutivo, es la primera comunidad autónoma que cumple en tiempo y forma este trámite, co lo que ha querido incidir en la "estabilidad" de su gobierno y en la capacidad de "diálogo" para conseguirlo en minoría. En este caso, limitado exclusivamente a C's, partido que desde que la apoyó en la investidura en junio de 2015 se ha convertido en el gran aliado de Susana Díaz.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha defendido el proyecto de ley como "el mejor aliado para aprovechar todas las oportunidades de la nueva etapa económica, contribuyendo a la creación de empleo y preservando unos servicios públicos de calidad". Ha asegurado que supone "un colchón de seguridad y de igualdad para los andaluces".

El portavoz parlamentario de C's, Juan Marín, le ha preguntado al resto de la oposición si hubiera votado que sí a las cuentas en caso de que alguna de sus enmiendas hubiera sido aceptada, convencido de antemano del "no", por lo que no ha ocultado que esto ha motivado el rechazo de su formación a las propuestas del PP-A, Podemos e IU, aparte de que "son un corta y pega" y en algunos casos "propuestas que sonrojarían a cualquiera". Juan Marín ha querido recalcar que su formación no firma un cheque en blanco: "Vamos a fiscalizar que se cumple lo pactado".

El proyecto de ley asciende a un total de 33.239,5 millones de euros, lo que supone un incremento de 1.954,1 con respecto a este ejercicio. Entre las novedades con respecto a 2016 destaca que se contempla una reducción de los ingresos por la aplicación en su totalidad de la rebaja en el impuesto de sucesiones y donaciones pactada por el PSOE-A con C's y la inclusión de una primera fase de la devolución de la jornada de 35 horas a algunos empleados públicos.