El PSOE de Andalucía le recuerda al PSC que no se puede romper la disciplina de voto con el 155

El PSOE de Andalucía ha recibido con cierta indiferencia, y sin querer pronunciarse sobre el fondo, la propuesta del líder del PSC , Mikel Iceta, para abordar un Pacto de Estado para Catalunya con el que resolver la crisis en este territorio. El portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, ha respondido que "hay un orden" y "lo primero es conseguir que se restituya el orden constitucional y el Estatuto de Autonomía de Catalunya" cuando se le ha preguntado sobre el tema.

"Una vez que esto se consiga, somos conscientes de que persiste un problema político que tiene que afrontarse", ha continuado, pero sin querer "valorar" esa idea. De hecho, entiende que "el cómo" se verá luego "resolviendo los problemas de convivencia y encaje en Catalunya a raíz de la deriva absolutamente irresponsable del independentismo y la falta de respuesta del Gobierno de España".

En esta línea, ha apostado por una respuesta "multilateral" y que garantice la "igualdad de todos los españoles, ya sea mediante una reforma constitucional u otro tipo de decisiones", pero ha recordado que "Andalucía también aspira a más autogobierno, el máximo que permita la Constitución Española". Igual que "si se habla de financiación", Andalucía también levantará la voz "porque tiene problemas muy importantes, mayores que otros territorios".

Mario Jiménez ha hablado también del hecho de que Mikel Iceta haya dado libertad de voto a su único senador José Montilla a la hora de pronunciarse sobre el 155, ha comentado que "habrá una propuesta de Ferraz" que entiende que "todos los miembros del grupo parlamentario tendrán que respetar y los que mantengan sus posiciones personales fuera de la disciplina de voto tendrán que responder".

Esta misma discrepancia sobre la disciplina de voto la tuvieron ya en el PSOE-A con los catalanes cuando hace un año se plantearon romperla y no abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy. Y ya entonces lanzaron desde el sur el mensaje al PSC de que no valía ir por su cuenta en temas de este calado.

Por otro lado, sobre la posibilidad de que una convocatoria de elecciones por parte del presidente de Catalunya, Carles Puigdemont, frenara la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española para retirarle competencias a las autonomía, ha preferido no hablar porque no conoce el contenido de lo negociado entre el PSOE y el PP sobre este tema en el que Pedro Sánchez ha ofrecido su apoyo a Mariano Rajoy con matices. Se ha remitido a su secretario general para responder a esta cuestión.

No habla de cambios en el 155

"No nos vamos a pronunciar sobre qué habría que hacer y en qué condiciones. [...] De lo que no conocemos no queremos pronunciarnos", ha justificado. Eso sí, ha incidido en "la necesidad de responder a manera unida" por parte de todos los que están "en la defensa de la legalidad y por eso se han fraguado acuerdos con el PP y el Gobierno de España para este momento tan delicado".

En este sentido, para los socialistas de Andalucía ha sido vital para rebajar su tensión con Pedro Sánchez el que éste se haya posicionado claramente del lado del Gobierno de España en este conflicto, después de un primer momento en el que estuvo más cercano a los posicionamientos de Podemos. En la federación creen que "ha rectificado", entre otras cosas sin seguir adelante con su empeño en la reprobación de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, por lo que han respirado con alivio. Y precisamente por ello optan por la prudencia a la hora de valorar pronunciamientos que suponen incluir nuevos ingredientes en el guión, como ha ocurrido con las manifestaciones del PSC.