Decepción en la concentración soberanista tras las palabras de Puigdemont

Jarro de agua fría en la concentración convocada junto al Parlament de Catalunya que debía mostrar apoyo a Carles Puigdemont en la declaración de independencia. En cuestión de segundos, los manifestantes han pasado de una apasionada celebración al escuchar que el mandato del 1-O es que "Catalunya se convierta en Estado independiente en forma de República", al silencio y los tímidos silbidos en cuanto el president ha afirmado que suspendía la declaración para buscar el diálogo.

La situación ha sido de confusión al acabar Puigdemont su discurso. Mientras algunos empezaban a quejarse y a mostrarse decepcionados, otros continuaban aplaudiendo y expresando que era una buena forma de rebajar la tensión. Con todo, poco a poco, y sin esperar a que acabara la sesión en el Parlament, el grueso de los manifestantes han ido abandonando el paseo del Arc de Triomf.

Al disolverse la multitud, se han escuchado cánticos como "hemos votado y lo defenderemos" y "alerta Convergència, se nos acaba la paciencia", ejemplo de la frustración con la que muchos han recibido la suspensión de la declaración de independencia.

"Nos vamos a casa, nosotros hemos venido hoy para celebrar la independencia, no para volver a intentar un diálogo que, ojalá me equivoque, pero no podrá ser", manifestaba Elena, mientras se marchaba por una de las calles adyacentes a Arc de Triomf

"Hemos celebrado poco, pero aún así me parece lo más inteligente. No le ha quedado otra al Govern", apuntaba Judith, una de las personas que se ha quedado frente a las pantallas gigantes, mientras escuchaba a la diputada de la CUP Anna Gabriel.

En este sentido, una de las primeras organizaciones independentistas que ha visto un paso atrás en el discurso de Puigdemont ha sido Arran, que lo ha tachado "traición inadmisible" al considerar que frena "el mandato popular claro y contundente del referéndum".