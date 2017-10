Cooperación internacional desde los ayuntamientos, un concepto más allá de la financiación

Una jornada para adquirir los conocimientos necesarios en materia de cooperación internacional es el objetivo de la formación organizada por Izquierda Unida en Toledo este sábado 28 de octubre en su sede provincial. Contará con las intervenciones de la Coordinadora de ONGs de Castilla-La Mancha, con la participación de Sagrario Camino y Valentina de la Fuente, así como de los concejales Diego Mejías y Curro Corrales. Ediles de Toledo y Rivas Vaciamadrid, respectivamente, son los encargados de la gestión depolíticas de cooperación y consejos locales de cooperación.

Curro Corrales explica que la gestión de su departamento se basa principalmente en la consideración de que no hay "nada" de lo que pase en el mundo que sea ajeno a la población. "Tenemos una responsabilidad como ciudad, como gente que vive en una comunidad concreta porque no podemos dar la espalda al mundo en el que vivimos", afirma. En este sentido, explica que no sólo se trata de cuánto dinero se destina a las distintas líneas de ayudas que se manejan, sino al giro que se quiere dar a las políticas locales.

"Más allá" de la colaboración y financiación de estos proyectos, el Consistorio ha querido subrayar dos aspectos importantes: la implicación vecinal en el compromiso que significa la cooperación nacional y también su incidencia en los términos políticos que manejan como representantes de los ciudadanos. "Queremos mirar más allá de la ciudad, para que tenga una evolución en sensibilización y compromiso concreto", afirma. En este sentido, han lanzado iniciativas como el vaso solidario en las fiestas locales, que conectan algo "muy propio" con la situación de gente que está muy lejos, para mirar "más allá de lo que pasa aquí".

Ante la "preocupación" que genera el "envejecimiento" del perfil de quienes han estado más implicados en temas de solidaridad internacional se creó un campo de trabajo con jóvenes de Rivas en Palestina. En conjunto con entidades de temática circense y la ONG Pallasos sin Fronteras, se realizan proyectos de animación sociocultural vinculado al circo en el país. Los jóvenes, explica, vuelven con "la maleta llena de compromiso" y como "embajadores de la causa palestina".

En cuanto a lo que es el campo político, la reflexión que hace el edil es que la agenda pública no puede dejar de lado estos temas y que todos los gobiernos, incluso los locales, tienen una responsabilidad sobre lo que pasa en el mundo. De este modo, señala, se han sumado a los Ayuntamientos que han boicoteado inversiones y acciones al estado de Israel por "participar en el aparthaid palestino". Además, comparten experiencia con la comunidad de paz San José de Apartado en Colombia, causa en la que han dado un "paso más" en su implicación, que no se limita sólo a la financiación del proyecto. "Hemos sido altavoces para que se conozca la realidad del pueblo colombiano y la violencia estructural a la que se afirman.

Hitos "históricos" en el Consistorio toledano

Diego Mejías lleva dos años como edil de Cooperación en la corporación toledana y parte de su exposición tendrá que ver con un balance de lo logrado en este corto tiempo. "Queremos dar datos concretos de lo que consideramos hitos históricos de la ciudad, como la constitución del Consejo de Cooperación, que era una reivindicación histórica de las ONGs de la ciudad o un presupuesto real que ahora está alrededor del 0,4% del total y que queremos seguir incrementando", explica el edil.

En este sentido, señala que no sólo se refiere a acciones dentro del ayuntamiento, sino que han llegado a todos los barrios de la ciudad, como en el caso del grupo Solidaridad 365+1, con "mucha importancia" en el día a día de la localidad y con actividades cotidianas. "Tenemos muy claro que la solución a los problemas de desigualdad deben resolverse desde la política, la local, pero también la regional, nacional y global. Es por eso que estamos aquí", asegura.