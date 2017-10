Estrella, Marta y Carlos, tres jóvenes de la región que se apuntan al Plan de Retorno de Talento

Estrella, Marta y Carlos son tres jóvenes albaceteños que hace años partieron rumbo a Europa para buscar un futuro laboral mejor que el que les planteaba este país. Hoy los tres se han acogido a una de las ayudas que contempla el Plan de Retorno de Talento Joven puesto en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha para facilitar el regreso de estos jóvenes a la región.

Estrella Ibáñez López, vecina de Fuente Álamo, vive a día de hoy en Alemania, donde reside y trabaja como Ingeniera Técnica Electrónica. Fue en 2013 cuando decidió coger su maleta y toda su formación para viajar al país germano, en este caso a través de una beca Erasmus. Pese a que define su experiencia como buena y ha podido realizarse porfesionalmente conforme a sus estudios, ha solicitado el Pasaporte de Vuelta, una de las tres ayudas que contempla el Plan de Retorno de Talento Joven y que subvenciona con hasta 3.000 euros los gastos de desplazamiento y de la mudanza en la vuelta hacia la región.

De momento su solicitud no ha sido resuelta pero tampoco tiene prisa. Se ha marcado principios de 2018 para volver a casa. "El pasaporte de vuelta no tiene plazo de extinción con lo que no hay plazo para volver", asegura Estrella que ha viso en esta convocatoria de subvenciones una ayuda a la que acogerse y que le permite entrar en una plataforma para que las empresas puedan acceder a su perfil laboral.

Estrella sigue en Alemania donde trabaja como Ingeniera.

Algo distintos son los casos de Marta García y Carlos Ochando. La primera lleva desde las pasadas navidades en Albacete, donde regresó tras una estancia de 3 años y medio en Londres. Podóloga de profesión cuenta con más de 8 años de experiencia laboral (cinco en España y más de tres en Londres) y ahora ha abierto su propia clínica en Albacete capital por lo que ha solicitado la ayuda al Autoempleo y Emprendimiento que también contempla el Plan de Retorno. Lo mismo ha hecho Carlos Ochando, un arquitecto de Higueruela que también ha residido en Londres unos años forjando su currículum en empresas multinacionales. Ahora, tras haber vuelto el pasado mes de marzo, quiere emprender.

Para ellos se han pensado esta subvenciones que sirven de empujón económico al inicio de la actividad emprendedora y que ofrece hasta 6.000 euros para "gastos necesarios para obtener la financiación de proyectos, entre otros los de formalización, estudio y constitución de préstamos o avales; Honorarios de notario y registrador; Tasas y licencias municipales; y Publicidad, marketing, página web y posicionamiento web".

Carlos Ochando llegó de Londres en marzo.

Para Marta, que ya tiene en marcha su clínica, esta sería la primera ayuda económica que recibe. Además, dice, es una "alegría porque notas que se valora el esfuerzo, todo lo que ha supuesto desplazarnos a otro país y hacerte allí tu hueco". Carlos dice que la posibilidad de acceder a una subvención "te motiva para seguir trabajando" y espera que planes como el puesto en marcha en Castilla-La Mancha se clonen en otras autonomías españolas.

Para poder acceder a ella es necesario tener hasta 35 años, haber residido y / o trabajado fuera de España al menos seis meses en el último año y haber nacido, vivido o estudiado en Castilla-La Mancha antes de la partida. Por el momento estos tres albaceteños son únicamente solicitantes.

Empleo por cuenta ajena

Es la tercera de las ayudas contempladas en el Plan de Retorno de Talento Joven y con ella se pretende implicar a las empresas de la región. El objetivo es fomentar la contratación indefinida de estos jóvenes preparados y altamente cualificados que están desarrollándose laboralmente en otro país.

La cuantía de la subvención por la formalización de los contratos laborales subvencionables asciende hasta los 10.000 euros, cuantía que se verá incrementada en 5.000 euros cuando la persona contratada sea titulada universitaria y su contrato esté vinculado a un proyecto de I+D+i en el que participe la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Alcalá de Henares, o cualquier centro de investigación e innovación perteneciente a entidades públicas o privadas de la Comunidad Autónoma.

Para poder hacerse con esta ayuda las empresas tienen que contratar a jóvenes que han estado trabajando y/o residiendo en el extranjero al menos seis meses en el último año, que ya estén de vuelta y que estén como solicitantes de empleo en las oficinas del paro de la región. Además estos jóvenes tienen que haber nacido, vivido o estudiado en Castilla-La Mancha antes de haberse marchado fuera de España.

En la plataforma del programa se han registrado un total 100 jóvenes, de los cuales 93 ya tienen asignado un mediador para que les guíe en los trámites necesarios para volver a Castilla-La Mancha. Gran Bretaña, Alemania y Francia son los tres países desde donde mayor número de jóvenes han solicitado la vuelta. Concretamente desde Reino Unido han pedido regresar un 38% del total, desde Alemania un 20%, y desde Francia un 9,78%. Entre los perfiles profesionales de los registrados destacan los ingenieros, personal sanitario y los relacionados con biología, química y medio ambiente.