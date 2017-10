Page pide el cese del delegado de Gobierno por insinuar la aplicación del 155 en Castilla-La Mancha

. @GarciaPage pide el cese del delegado del Gobierno en C-LM por sus "insultos": "No está usted a la altura" pic.twitter.com/fyx8vPOuLY — Europa Press C-LM (@EPCLM) 18 de octubre de 2017

Dura réplica la de Emiliano García-Page al Partido Popular en el transcurso del Debate de la Región de Castilla-La Mancha. Era evidente el enfado del presidente autonómico al hablar de la situación de Catalunya, argumento más que recurrente del PP regional ante la postura pro referéndum del vicepresidente de Podemos, José García Molina. "Ustedes tienen un serio problema, hablan de educación pero no lo han demostrado y espero que lo corrijan. Les faltan modales, mucho", aseguró Page.

"¿Ustedes creen que el presidente de la Comunidad Autónoma tenga que soportar que venga el Delegado de Gobierno a hacer declaraciones en las Cortes insultando a este Gobierno en el nombre del Gobierno de España y diciendo que parece que queremos el 155 de la Constitución? Es indecente", afirmó el presidente autonómico. Se refería a José Julián Gregorio que insinuó que Page está "pidiendo a gritos el artículo 155" de la Constitución para que el Estado "corrija los problemas" de la Comunidad autónoma.

"Señor delegado del Gobierno, usted se pasa el día insultando. Se pasa el día insultando al Gobierno legítimo de esta Comunidad y hablo muy en serio y exijo el cese del delegado de Gobierno", recalcó Page. Mientras tanto, José Julián Gregorio estaba en primera fila de la tribuna de las Cortes, como espectador del Debate de la Región.

Catalunya fue parte importante del argumentario del PP y García-Page quiso también puntualizar al grupo de la oposición que ni España ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional "es propiedad del PP". "Yo entiendo que les moleste que haya un presidente del PSOE que crea en España y defienda la lealtad constitucional, pero es que este país no es propiedad del PP. Tienen que superar el complejo", ironizó Page. El presidente autonómico aseguró que la solución en este sentido debe venir de un "consenso colectivo".

"Que superen los traumas"

En cuanto a la gestión regional, Page pidió a los diputados del Partido Popular que "digieran" el que ya no gobiernan en Castilla-La Mancha y que "a la primera ocasión" la gente "mandó a la calle a la señora Cospedal". "Después de cambiar la ley electoral con trampas, con una tele con un comportamiento fascismo informativo, con una manipulación brutal de los medios", recordó. Además, acusó al PP de ser los responsables del "mayor recorte social y económico de toda Europa" y afirmó que le resulta "obsceno" que se hable de los recortes en esta legislatura.

"Hasta recortaron la democracia. No sabían como ganar las elecciones de cualquier manera", lamentó el socialista. "Mi objetivo como presidente es hacer exactamente lo contrario a Cospedal y yo no soy Podemos ni me los he inventado. Creo que resulta evidente. Yo quiero ganar por mayoría absoluta o, ¿Es que les extraña?". Page lamentó los "insultos" y la "radicalidad" de los diputados 'populares'. y señaló que "mal que les pese" perdieron la presidencia de la región. "¿Cómo siendo tan buenos gestores a la primera de cambio los han mandado a la oposición?", preguntó.