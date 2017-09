Joaquin Phoenix acaba con los pederastas a martillazos en San Sebastián

La cuarta jornada de la 65 edición del festival de San Sebastián ha tenido nombre propio. Arnold Schwarzenegger era la cara por la que las multitudes se agolpaban hoy en una empapada alfombra roja y en las salas de prensa. El actor llegaba de la mano de una producción muy alejada de los alardes de músculo y testosterona a los que nos tiene acostumbrados: el documental Wonders of the Sea, al que ha cedido sus cuerdas vocales y fajos de billetes.

La prioridad mediática del austriaco es el cambio climático, y solo está dispuesto a regalar titulares si sirve para que "no os limpiéis las manos en esta cruzada que es la protección del medio ambiente". Al republicano se le ha escapado algún dardo hacia la nefasta política medioambiental de Trump, aunque lo ha intentado disfrazar con la falsa equidistancia de que "el planeta no entiende de ideologías". Más directo ha sido el mensaje de la gran esperada de la mañana, la multipremiada en Cannes 120 beats per minute.

Como decía Francesc Miró el año pasado, no se puede dar por inaugurado el festival sin que haya un título al día que divida al público. En esta edición, la cinta de Robin Campillo ha cumplido aquella labor por las desorbitadas expectativas que arrastraba desde hace meses. En lo que no hubo discusión fue en su efectividad al narrar la devastación del sida en los años noventa, aunque con sobrado afán aleccionador y poca capacidad de síntesis.

Las otras dos citas obligatorias fueron el regreso de Joaquin Phoenix en You Were Never Really Here y la película que presenta el ganador del Premio Donostia de este año, Ricardo Darín, La Cordillera. Analizamos a modo de aperitivo -más disfrutable por estar libre de spoilers- las tres obras internacionales que han estrenado otra semana lluviosa más en Euskadi.

You Were Never Really Here: tócala otra vez, Lynne

Volver a disfrutar de Joaquin Phoenix en la gran pantalla es un acontecimiento en sí mismo, y por eso la directora Lynne Ramsay se merecía encabezar lo más esperado del festival. El puertorriqueño tiene la habilidad de hacer suyos los papeles a un nivel que sobrepasa el manido título de camaleónico. Sus últimos títulos exploraban una vis romántica y bobalicona que jamás le habría hecho parecer la opción idónea de cásting. Y sin embargo lo era. Pero parece que los papeles de alma atormentada están escritos con la sangre de sus propias venas, como este que nos ocupa.

Joe es un veterano de guerra reencarnado en sicario bonachón que rescata a niñas muy pequeñas de la trata de blancas. Vive con su madre anciana, adora jugar al azar sobre su piel con el filo de una navaja y, en momentos de crisis, mete la cabeza en las bolsas transparentes de la tintorería y hace una cuenta atrás. Siempre hasta cincuenta, justo antes de acabar con toda molécula de oxígeno dentro del plástico.

La corrupción política es una bacteria que se extiende como la carcoma por las partes podridas, incluidos los negocios de la pedófilia. Joe tendrá que lidiar con las dos en una misión que pondrá a prueba sus

Maravillas del mar: "El aire no es republicano o demócrata"

Dice Arnold Schwarzenegger que heredó su conciencia ecologista de su infancia en Austria, donde

Colapsa la economía protegiendo el medio ambiente?

Creo que en California hemos demostrado que puedes proteger el medio ambiente y reducir los gases de efecto invernadero y energías renovables. Hemos aprobado leyes del medio ambiente y todo el mundo nos decía que era un suicidio. Que la economía iba a colapsarse. Pero el crecimiento en EEUU ha sido el 2% PIB y en California es del 5%. Somos el número uno en PIB en California.

Creo que si los republicanos y los demócratas, Donald Trump y toda su Casa Blanca fueran inteligentes copiarían exactamente lo que estamos haciendo el California.



Cuando fui gobernador aprobamos leyes para proteger nuestro océano. De esto va mi aportación. Queremos asegurarnos que el oceano sea limpio, tengamos un futuro y proteger el mundo.



Siempre he tenido conciencia para con el medio ambiente: pues crecí en Austria porque es uno de los paises que más protege su medio ambiente. Cuando me convertí en Gobernador entendí el peligro de no utilizar combustibles fósiles, me metí en el tema.



Mucha gente habla del cambio climático, pero yo me refiero a que la contaminación mata a 7 millones de personas al año. Es un problema real. Es más de lo que muere gente en accidentes, terrorismo, suicidio. Ni todo eso junto se acerca a 7 millones de muertos.



Esta película es una fiesta visual maravillosa. Proteges lo que amas. Cuando te enamoras de lo que ves en la pantalla, serás más tendente a protegerlo en el futuro.



Jean Michel- solo hay un océano. Hay 7,5 millones de personas que viven en este planeta. Tenemos que entender, dejando de lado la economía, la política o la empresa, estamos conectados al océano y dependemos de el. Cada bocanada de aire que tomamos proviene del océano. Nuestro objetivo es muy sencillo: sentarnos con las personas que toman decisiones e intentar llegar al corazón. Con presidentes, en muchos casos hacen caso. El presidente Bush está en el negocio petrolífero.

52 países de basura en las islas del Océano Pacífico. Y el presidente decidio mostrar la película en La Casa Blanca antes de ponerla en las salas. Tenemos que sentarnos con quien sea. El que haya sido electo.



Cuando protegemos lugares, la vida vuelve a esos lugares. El siglo XX ha sido un desastre para el medio ambiente, el siglo XXI tendrá que ser el siglo del medio ambiente porque sino quizás no haya un siglo XXII. Yo soy optimista, la vida siempre regresa.

En 1971 mi padre hablo con el gobierno de EEUU. Hay que olvidarse de fronteras y de razas. Hay una población humana que tiene el privilegio de decidir no desaparecer, los humanos podemos cuidar el océano.

Elecciones alemanes

12% voto a favor de los nazis. Yo no me implico en la política de otros países, porque diga lo que diga se convertirá en un titular. Es importante cuando estás aquí para promocionar esta película, espero que mañana el titular sea: esta película es una fiesta visual maravillosa y todo el mundo debería verla.

Nunca entrar en la idea de que el medio ambiente debería ser una idea política. No hay un aire y agua demócrata o republicana. Todos bebemos y respiramos lo mismo. No importa de qué afiliación o partido pertenezcas, todo el mundo quiere respirar aire limpio y beber agua limpia.



La pregunta que hay que hacerse todos los días: que haces tú para que le planeta sea más limpio? No vale decir que el gobierno no ha hecho nada, o Trump ha dicho aquello. Esa forma de limpiarse las manos. Cada uno de vosotros tenéis un papel importantísimo en esta cruzada del medio ambiente, nos tenemos que unir todos.

Agradece a la prensa, escribir algo sobre mis películas, no siempre eran cosas buenas, todo sea dicho. Reconozco que no todas han sido excelentes, algunas se podrían haber tirado por el water, que es donde merecían estar. Igual cuando me converti en gobernador, dando promoción a mi mensaje ecologista