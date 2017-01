Cinco preguntas con respuesta sobre el regreso de 'Twin Peaks'

El 8 de abril de 1990, veinte millones de televisores a lo largo y ancho de EEUU sintonizaban la ABC para ver quién era Laura Palmer y por qué la habían asesinado. A España llegaría en noviembre del mismo año de la mano de Telecinco.

El fenómeno en nuestro país sería el mismo. Twin Peaks era una serie inclasificable que creó un auténtico boom alrededor de una de las frases del marketing televisivo más memorables de la década: "¿Quién mató a Laura Palmer?". José Luis Garci conducía tertulias para desgranar los secretos de la serie e incluso Rappel consultaba su bola de cristal para responder a la pregunta.

David Lynch dirigió una serie absolutamente icónica que prefiguraba algunas de las características de la llamada 'edad de oro de las series'. Pero también era algo más: era una historia con una capacidad para la fascinación inédita, con unos personajes increíbles y con una personalidad arrebatadora. El 21 de mayo, más de 25 años después, la serie vuelve a nuestras pantallas rodeada de misterio. ¿Qué sabemos a día de hoy del retorno más esperado del año?

Quién

Delante de las cámaras repite gran parte del casting original. Kyle MacLachlan vuelve como el genial agente Dale Cooper y de momento ya le hemos podido ver en el primer tráiler de la serie publicado este fin de semana por la cadena CBS.

Sheryl Lee será de nuevo la eterna Laura Palmer y Sherilyn Fenn la misteriosa Audrey Horne. Repiten Mädchen Amick, Peggy Lipton... y hasta volverá David Duchovny como Denise Bryson. También hay quienes se quedan fuera del regreso, como Josie Packard o Lara Flynn Boyle.

Pero no todo son viejos conocidos. La nueva temporada ha fichado a Naomi Watts, Amanda Seyfried, Ashley Judd, Jennifer Jason Leigh, Laura Dern, Robert Knepper, James Belushi y Michael Cera entre actores y actrices. Amén de estrellas como el músico Trent Reznor, líder de Nine Inch Nails que también firmó la excelente BSO de La Red Social junto con Atticus Ross, o Eddie Vedder, el cantante de Pearl Jam.

Lamentablemente 25 años no pasan en vano y hay muchos nombres que no podrán estar en esta nueva temporada. Catherine E. Coulson, la mítica Señora del Leño -a la que imitaba Pablo Iglesias no hace mucho-, falleció en septiembre. El espeluznante Bob (Frank Silva) murió hace ya más de veinte años. Y también nos quedaremos sin ver a David Bowie, que había firmado para volver a aparecer como Phillip Jeffries.

David Bowie como Jeffries en la película 'Fuego camina conmigo'.

Cuándo

Showtime, la cadena que lleva agitando la bandera de Twin Peaks desde hace un año, anunció que veríamos los primeros episodios en 2016. Tenía sentido porque la fecha coincidía con el aniversario de la serie, y además su trama se desarrollaba 25 años después del final de la original. El rodaje terminó en abril pero dada la cantidad de material grabado y la ardua labor de montaje que había por delante, el estreno se retrasó.

El 21 de mayo de 2017 ha sido finalmente la fecha elegida para para volver a ver al agente Cooper y compañía. Esa noche, se emitirán los dos primeros episodios y estarán disponibles online el tercero y el cuarto. En España será Movistar + la encargada de estrenar la serie y, de hecho, es la que atesora las dos temporadas originales. El pasado mes de septiembre la plataforma se convirtió en la distribuidora oficial de Showtime tras llegar a un acuerdo de exclusividad con CBS Studios International. Será la noche que sabremos qué fue de todos ellos. La noche que volveremos al Doble R. ¿Seguirán Norma y Shelly sirviendo aquel café y la mejor tarta de cerezas del mundo?

Dónde

Las dos temporadas de la serie original transcurren en una pequeña ciudad ficticia de las montañas de Washington, aunque gran parte de la serie se grabó en los estudios del Valle de San Fernando (California). Los escenarios exteriores más míticos repiten para enmarcar una trama que, en gran parte, construye la psicología de sus protagonistas en base al entorno. Vuelven la cascada de Snoqualmie (Washington) y el cercano el restaurante de North Bend, donde Norma servía cafés. Pero también se ha rodado en lugares que no hacen sino añadir misterio al desarrollo de la futura trama, como el desierto de Mojave o incluso París.

Todos esos sitios son Twin Peaks. Porque Twin Peaks es muchos pueblos, muchas ciudades y muchos vecinos. Pero todos vistos por el deformado y extraño prisma de un David Lynch impertérrito.

Parte del cásting original de Twin Peaks

Cómo

Serán 19 episodios en total y todos los dirigirá David Lynch. El genio de Montana une fuerzas con el que fuese cocreador y guionista de la serie original, Mark Frost, que el año pasado publicó en España el impresionante libro La historia secreta de Twin Peaks, una joya para fans.

El argumento es un secreto absoluto: la única pista es la frase que una vez le susurrase, Laura al agente Cooper. El célebre "I’ll see you in 25 years" (Te veré dentro de 25 años) se convierte en realidad para todos los habitantes de la pequeña ciudad ficticia.

Ahora, más viejos y más cansados, se envolverán de la fantasía oscura de la mente única de Lynch. Y el espectador tendrá que enfrentarse a ella, con 25 años de evolución audiovisual a sus espaldas.

No todos los capítulos durarán una hora, como es habitual en la ficción televisiva de este formato. Los habrá que duren más y los habrá que duren menos. "Todo en Twin Peaks va a ser poco convencional. Quiero abrazar su rareza", aseguraba David Nevins, CEO de Showtime. De hecho, el jefazo de la cadena asegura que no nos esperemos nada, pero lo deseemos todo: " Twin Peaks es pura heroína de David Lynch".

También se sabe cómo sonará. La mítica Banda Sonora de la serie contará de nuevo con Angelo Badalamenti como compositor. El neoyorquino ganó un Grammy por crear una de las partituras más míticas de los noventa. Badalamenti lanzaba hace poco un adelanto de lo que ha compuesto para esta nueva temporada.

Por qué

Hay razones de sobra. El regreso de Twin Peaks también supone el regreso de David Lynch a la dirección de gran alcance desde la desconcertante Inland Empire. No es que el realizador se esté quieto, pues ha dirigido algunos cortos e incluso estrenado documentales tan curiosos como Meditation, Creativity, Peace. En la misma línea también ha publicado libros como Atrapa el pez dorado. Pero Twin Peaks significa su regreso a lo grande. Su manera de entender los cambios que ha experimentado la ficción durante este cuarto de siglo. Y eso puede ser una auténtica revelación.

También, huelga decirlo, porque sabremos cómo les ha ido a los protagonistas de la serie, una ficción en la que todos y cada uno de sus personajes fueron absolutamente icónicos. Sabremos si Diane sigue siendo tan paciente al otro lado de la grabadora de Cooper. Sabremos qué habrá sido del aserradero. Sabremos si el tiempo ha pasado en la habitación roja, si sigue habiendo enanos bailarines. O no sabremos nada. Lo que podemos asegurar es que hay ganas de volver, y que Twin Peaks sigue teniendo muchos fantasmas que combatir, aunque ya sepamos quién mató a Laura Palmer.

Pero sobre todo, porque han pasado 25 años. Y cinco lustros son muchos para los que buscan y añoran, una televisión desconcertante, que no se lo dejase todo claro al espectador y en la que todo fuese posible. Todo. Ha habido muy pocas series, por buenas que fuesen, tan libres en su nivel expresivo y argumental como la serie de Lynch y Foster. Y ninguna ha repetido en encanto: Twin Peaks es ese lugar en que querríamos vivir aunque nos diese miedo.