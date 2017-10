La Policía identificará a los ultras que protagonizaron las agresiones del 9 d'Octubre en Valencia

La delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana investigará las agresiones de grupos de extrema derecha a los manifestantes del 9 d'Octubre. Juan Carlos Moragues ha explicado este martes que la Policía está analizando las imágenes en para poder identificar a los agresores.

El delegado de Gobierno desvincula los altercados del desarrollo de la manifestación y matiza que se produjeron antes del inicio. "No hubo enfrentamientos durante la manifestación. Sí es cierto que hubo gente rodeando,chillando y expresando su opinión", ha dicho en referencia al acoso a los manifestantes. Además, no les consta que haya habido heridos, pese a las imágenes que se han emitido en directo por varias televisiones y difundido en vídeos por las redes sociales. Por el momento, no se han presentado partes de lesiones.

A las agresiones se ha referido como "enfrentamientos puntuales" y ha señalado que la manifestación "de extrema derecha", en la que hay varios periodistas heridos, no estaba autorizada. De nuevo, ha felicitado a la Policía Nacional por "garantizar la seguridad y la integridad física de los manifestantes".

Preguntado por si no hay detenidos, ha dicho que "no podemos poner un Policía en cada esquina"."El dispositivo del lunes por la tarde estaba reforzado", ha señalado, recordando que llegaron 100 agentes de otros territorios.

"La sociedad valenciana derivada del proceso secesionista catalán está muy tensionada social y políticamente y lo que necesitamos es sentido común", ha considerado Moragues, que pide "responsabilidad política" a los dirigentes.