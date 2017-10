Caixabank trasllada el seu domicili social a València davant la situació a Catalunya

El consell d'administració de Caixabank ha aprovat aquest divendres en una reunió extraordinària el trasllat del domicili social de l'entitat a València, segons s'arreplega en un fet rellevant publicat en la CNMV. "El Consell d'Administració ha decidit, per unanimitat, davant l'actual situació política i social a Catalunya: adoptar les mesures que siguen necessàries per a traslladar el domicili social a la calle Pintor Sorolla, 2-4, de València", apunta el text.

Una decisió que es pren després que ahir Banc Sabadell ja prenguera aqueixa decisió i diverses empreses cotitzades com a Gas Natural també hagen decidit canviar el seu domicili social.

Aquesta mesura es pren després que el Consell de Ministres haja aprovat aquest divendres un Reial decret Llei (RDL) de mesures urgents en matèria de mobilitat d'empreses dins d'Espanya. La mesura, anunciada ahir, persegueix facilitar l'eixida exprés a les empreses que estan a Catalunya i que vulguen canviar ràpidament el seu domicili social. En paraules del portaveu del Govern, Iñigo Méndez de Vigo, l'Executiu ha actuat a petició de "diverses empreses".

En aquest comunicat Caixabank fa referència a aquest decret i com li afectarà. "A aquests efectes i a la vista de la decisió del Consell de Ministres que s'ha anunciat avui, el Consell d'Administració es reunirà tan aviat es publique en el Butlletí Oficial de l'Estat la modificació de la Llei de Societats de Capital per a adoptar definitivament els acords oportuns", apunta el comunicat.

En el cas de Caixabank, quin és el negoci que té realment aquesta entitat a Catalunya? El grup té un 80% del seu negoci a Espanya dins del qual, l'exposició a Catalunya és d'un 21,9% prenent com a referència la taula del risc per ubicació geogràfica que es publica en el seu informe semestral. Si es té en compte el negoci total, el pes d'aquesta regió baixa fins a un 17,6%, segons la mateixa taula.

De fet, la comunitat autònoma que més risc concentra en el grup dins d'Espanya és la Comunitat de Madrid, amb un 22,39%. Per la seua banda, Andalusia representa un 9,2% i la Comunitat Valenciana, un 5,13%. L'entitat és una de les primeres a Andalusia per quota de mercat.

Segons dades de JPMorgan, Caixabank és la segona entitat per quota de mercat a Catalunya, per darrere de BBVA i per davant de Banc Santander.