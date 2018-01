Maite Girau: “Els partits en l’espectre de l’esquerra estem obligats a entendre’ns”

L’actual regidora de Sanitat i Esports del grup municipal socialista de València, Maite Girau, representa el sector de Pedro Sánchez i José Luis Ábalos en el procés de primàries pel qual s’elegirà la nova secretària general del partit a la ciutat. No debades, la seua rival serà la seua companya de grup, la portaveu i vicealcaldessa Sandra Gómez, que té el suport del president del Consell, Ximo Puig. No obstant això, Girau està convençuda que presentarà batalla fins al final amb un projecte basat en la recuperació del protagonisme dels militants en el dia a dia del partit com a fórmula per a recuperar la il·lusió en el projecte socialista.

La decisió de presentar-se a aquest procés, respon a una decisió personal o a la petició del sector del partit que representa?

És una decisió personal fer aqueix pas, però és una decisió que prenc quan molts companys i companyes m’animen a fet el pas. Companys que hem estat en molts processos i que apostem per un model d’organització en què hem cregut sempre, i des de la coherència que he tingut en la defensa d’aqueix model de partit molts companys i companyes em diuen que hauria de fer el pas per a representar aqueixes idees i ser el cap visible de l’equip. És en aqueix moment que prenc la decisió. Crec que aquesta és la gran virtut que té el nostre partit, aquest gran exemple de democràcia interna que són les primàries.

Aquest model nou d’organització, en què es basa i en què es diferencia de la candidatura de Sandra Gómez?

A nosaltres ens defineix la nostra actitud oberta, som un equip que vol sumar per a fer futur en el partit, sumar molts militants de distintes sensibilitats en aqueix projecte comú que és millorar la nostra organització a la ciutat per a acomplir millor aquestes expectatives electorals que volem assolir el 2019. Ens vam dotar en el 39é congrés d’un model d’organització que és més obert, més participatiu i més democràtic internament, on els militants tindran la capacitat i la possibilitat de prendre més decisions en la nostra organització i això és el que volem també per a la nostra ciutat. Ens diferencia també la coherència, que crec que és un valor important en la vida i també en política que tots els companys i companyes que estem en aquest projecte hem defensat sempre el mateix model d’organització, per tant, estem en les millors condicions per a aplicar-lo.

En definitiva, aposten per incrementar de manera sensible el protagonisme de la militància en la presa de decisions.

La militància és un dels valors més grans de la nostra organització. Crec que aquelles organitzacions, en aquest cas partits, que no aprofiten tots els potencials i coneixements que tenen tots i totes els seus militants és un partit que tendeix a fer-se menut. Els militants som adults, hem de tenir aqueixa capacitat de decisió en algunes qüestions de la nostra organització que estan recollides en els acords del 39é congrés i això és el que volem que es faça efectiu a la ciutat. No solament que es diga, sinó que es faça efectiu. I pensem que estem en les millors condicions de fer-ho efectiu.

Creu que l’altra candidatura no aplicarà aquest model participatiu recollit en el congrés?

Bé, jo parle per mi i per l’equip que represente. Si ho dic és perquè pense que estem en millors condicions de fer-ho, per això parlava de coherència i de convicció, perquè qui ha definit un projecte des del minut zero és qui millor pot portar-lo avant perquè, se’l creu.

Quina importància donaran a les diferents agrupacions?

En el nostre model de partit és fonamental també reforçar el treball de les organitzacions de la ciutat. És el moment de la ciutat i, per tant, el model també de concretar en què es tradueix això en la quotidianitat. Això es tradueix en el fet que volem una direcció més creïble i més coherent, una direcció que siga més empàtica amb l’estructura de la nostra organització, que es pose en valor el treball polític de les agrupacions, que se les dote dels mitjans necessaris perquè puguen exercir el seu treball, perquè les agrupacions són fonamentals en aqueix nexe d’unió entre el partit amb la ciutadania. Cal treballar, dotar-les, recuperar militants i simpatitzants, hem tingut una sagnia d’afiliació i militància i hem de ser capaços d’il·lusionar, de tenir cada vegada més incorporació de companys que es vulguen sumar al nostre projecte, que altres ciutadans ens miren i entenguen que aquesta organització està preparada per a liderar aqueix futur, que ha entés aqueix requeriment que els ciutadans del segle XXI han demanat als partits polítics. Si som capaços d’il·lusionar i de tenir aqueix projecte de partit, de segur que tindrem més militància i més bons resultats electorals.

La regidora de Sanitat i Esports a València, Maite Girau

A què creu que s’ha degut aqueixa pèrdua de militància i de vots a la ciutat de València?

La pèrdua de militància o la falta de militància nova jo crec que té a veure amb el fet que la nostra organització ha quedat més ancorada en el passat. Es va fer un canvi significatiu i il·lusionant en allò ideològic i en allò orgànic en el congrés federal amb Pedro Sánchez al capdavant. L’organització va ser capaç d’il·lusionar i de plantejar noves alternatives que donen resposta a aqueixa societat del segle XXI, i si en la ciutat som capaços de portar avant aqueix projecte que il·lusione, en què els militants i els seus coneixements aporten aqueix valor a l’organització, quan un fa equip i suma la gent, jo crec que la gent s’il·lusiona en aqueix projecte.

Crec que haver pactat en l’Ajuntament amb Compromís i amb València en Comú pot passar factura a l’hora de situar la posició política del PSPV en uns assumptes determinats?

En el 39é congrés, un dels acords va ser la importància i l’obligació de consultar la militància els grans acords de govern. Això a la ciutat no ho vam fer; ara amb aqueixos instruments que tenim, amb aqueix nou model de partit en el futur ho haurem de fer, amb la qual cosa, en aqueixes decisions tota l’organització s’empara per a prendre una decisió, per tant, estàs protegit. És cert que canvia l’escenari polític, que els partits en l’espectre de l’esquerra estem obligats a entendre’ns; així ho han entés els ciutadans en moltes indrets del nostre territori, però en aqueixes coalicions de govern, sobretot quan no ets el cap visible, no tens l’Alcaldia que és el que dóna més visibilitat, el que ací un ha d’aconseguir és ni la confrontació, perquè es forma part del Govern, ni el mimetisme. Hem de ser capaços de mantenir sempre la nostra identitat com partit socialista, de consensuar també i de parlar d’aquelles decisions importants o més complexes que s’han de prendre en el govern municipal. Aqueixes qüestions haurien de ser consultades amb els nostres militants per a consensuar posicions i decidir junts.

Però això no retardaria en excés l’activitat municipal?

Hi ha fórmules àgils. Parlem de consultes, però no tenen per què ser assemblees, no som un partit assembleari, però hi ha altres fórmules per a poder fer aqueixes consultes. No parlem de totes les decisions, hem de governar i hem de fer-ho amb agilitat, però a vegades hi ha decisions significatives que seria adequat i obligatori consultar-les amb fórmules ràpides. Parlem dels grans temes d’envergadura. No hem de perdre de vista que si tu tens un partit fort, el partit és el que marca les directrius polítiques i, per tant, el grup municipal ha d’estar retent comptes sempre tant en el comité comarcal com en l’executiva i davant dels militants. La rendició de comptes de manera periòdica i obligatòria és una de les nostres banderes també. Això implica posar a disposició dels companys dades objectives i verificables perquè tots disposem de la millor informació i puguem gestionar de la millor manera.

Parlava abans de coherència. Li va semblar coherent la presència del portaveu socialista en les Corts, Manuel Mata, a priori més afí al sector d’Ábalos i Pedro Sánchez que vosté representa, emparant en la presentació de la seua candidatura la seua rival, Sandra Gómez?

No ho deia per això concretament. La coherència significa com se situa cada un en la seua organització i en la seua vida. En els postulats que un defensa, en aquest cas el model de partit que un defensa no pot canviar de la nit al dia. En aqueix sentit, jo m’he mantingut coherent en cada moment i cada company pot decidir en cada procés on està. Jo parle simplement per mi, però crec que la coherència és un valor important i ens dóna credibilitat davant dels ciutadans i també dins de la nostra organització.

Però la va sorprendre la presència del senyor Mata en aqueix acte?

Bé, cada un pot estar on ho considere i ha de respondre de les decisions que pren, que a més es prenen en plena llibertat. Evidentment, les presentacions de precandidatures van ser molt distintes. Nosaltres vam triar la seu del nostre partit a la Blanqueria perquè estem parlant del nostre partit, de com volem que siga, i hi havia més de 100 militants emparant-nos, amb càrrec i sense, perquè per a nosaltres tots tenen el mateix valor. No ho podíem fer en totes les agrupacions que també ens representen, perquè era impossible i llavors vam escollir la seu. En el nostre equip hi ha companys i companyes de totes les agrupacions i crec que el partit està en tots els barris, no sols a la plaça de l’Ajuntament (on es va presentar la precandidatura de Sandra Gómez).

Si aconseguira véncer i ser la secretària general del partit a la ciutat, li agradaria optar a la candidatura a l’Alcaldia?

Estem parlant ara de les primàries a la Secretaria General. La resta de les opcions estan completament obertes, seran amb tota seguretat primàries i amb tota llibertat podrà presentar-s’hi qui ho considere. En tot cas, és una opció que mai no es descarta, però no estem en aqueix moment.