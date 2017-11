El PP es queda tot sol en sumar-se també Ciutadans a la manifestació per un finançament just

Si fa unes quantes setmanes va ser la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) la que anunciava la participació en la manifestació convocada pels sindicats UGT-PV i CCOO-PV el 18 novembre per a reclamar un finançament just per als valencians, ara ha estat Ciutadans que ha acordat, per unanimitat de la seua direcció autonòmica, adherir-se també a aquesta mobilització. Amb aquesta decisió, el Partit Popular es queda tot sol en rebutjar participar en la convocatòria perquè considera que és un atac contra el Govern de Mariano Rajoy.

Com ha explicat Fernando Giner, portaveu de Ciutadans en la Comunitat Valenciana, la decisió de la patronal no ha tingut res a veure perquè el partit haja canviat d’opinió respecte del que defensava fa a penes unes quantes setmanes: “Continuem pensant que les coses no se solucionen al carrer darrere d’una pancarta, sinó negociant als despatxos. Entenem, però, que amb aquesta convocatòria ningú no se separa del guió, que és reclamar un finançament just amb un lema que respon a la realitat; veiem que comença a haver-hi consens; i que la manifestació no és contra ningú”. “Si el poble valencià ha d’estar al carrer, nosaltres estarem al carrer”, ha dit.

Giner ha recordat que Ciutadans va firmar el manifest per un finançament just i que s’han adherit als acords adoptats per les Corts en aquest sentit, encara que ha puntualitzat: “Nosaltres treballem en les institucions per resoldre aquest problema, perquè estem en contra d’un sistema de finançament que és injust per a la Comunitat Valenciana”. A més, exigeixen al PP i al PSOE “coherència –aquests dies es vota la quota basca en el Congrés–, gestió i capacitat de negociació on toca, als despatxos”.

Manifestació ‘valencianista’

El portaveu autonòmic també ha comunicat que Ciutadans no acudirà formalment a la manifestació de dissabte que ve, 11 de novembre, convocada per la Federació Coordinadora d’Entitats Culturals del Regne de Valencia amb el lema ‘Som Valencians, somos españoles. No als païssos catalans’ perquè els organitzadors han rebutjat la presència de partits polítics, encara que la formació taronja dóna “llibertat” als seus càrrecs i militants perquè hi vagen a títol personal. El mateix Giner ha anunciat que acudirà a aquesta convocatòria.

Crítiques a Ximo Puig

Fernando Giner ha criticat l’actitud “incoherent” del PSPV i les declaracions del president Ximo Puig pel que fa a la situació a Catalunya: “Sembla que qüestione les decisions dels jutges i la separació de poders, si bé representa tots els valencians”, i també ha carregat contra Compromís i Podem per aquest mateix tema.

La síndica de Ciutadans en les Corts també s’ha referit al recurs d’inconstitucionalitat anunciat pel Govern contra les lleis valencianes de l’habitatge i contra la pobresa energètica, dues normes que van tenir el vot favorable de la formació taronja: “És frustrant, però entenem que si s’hi recorren és perquè han trobat punts d’inconstitucionalitat”. “Respectarem les decisions judicials”, ha avançat Sánchez.