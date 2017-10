Marcos Pereda presenta su nuevo libro 'Periquismo, crónica de una pasión'

Marcos Pereda (Torrelavega, 1981), periodista y colaborador de eldiario.es Cantabria, autor de otras obras como 'Arriva Italia: Gloria y miseria de la Nación que soñó ciclismo', vuelve tras dos años de trabajo con un nuevo libro sobre el deporte de las dos ruedas: 'Periquismo, crónica de una pasión'.

El evento tendrá lugar este viernes 6 de octubre a las 20:00 en la librería 'DLibros', en la calle Lasaga Larreta 11, de Torrelavega, y servirá para presentar de manera oficial su nueva obra, que ya puede adquirirse. Además, contará con la presencia de Herminio Díaz Zabala, exciclista profesional y antiguo compañero de Perico.

La sinopsis de 'Periquismo, crónica de una pasión' narra cómo a principios de la década de los 80 la situación del ciclismo español se encontraba en un estado muy delicado. El deporte, que tradicionalmente había contado con muchos y muy buenos competidores nacionales, estaba pasando una mala etapa, hasta la aparición de Pedro Delgado, más conocido como 'Perico'.

"Me parece una figura muy simbólica de los años 80 en España, me parece una figura a nivel narrativo y porque además me permite jugar con un montón de interconexiones entre el deporte, la sociedad y la cultura", ha explicado a eldiario.es Marcos Pereda. "Cogiendo a Pedro Delgado puedo hablar de Mario Conde , puedo hablar de la caída de la URSS, puedo hablar de la entrada en la Comunidad Económica Europea, se puede hablar de muchas cosas que, casualmente o no, están relacionadas con este ciclista", ha añadido.

El escritor Marcos Pereda.

El libro funciona como un homenaje a uno de los ciclistas de mayor renombre a nivel nacional e internacional, y un nuevo acercamiento a este deporte y a sus fans. Como indica su título, no es solo una obra sobre Perico, sino también sobre el 'Periquismo'.

A pesar de todo, Marcos Pereda comenta que no ha terminado de cubrir "ni mucho menos" las historias del ciclismo. "Hay bastantes cosas muy curiosas todavía, y se pueden seguir mezclando estilos y temáticas, todavía no está agotado para hacer cosas interesantes con él", adelanta este escritor, muy reconocido dentro de este deportivo.