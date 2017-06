Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunirán el martes en las dependencias socialistas del Congreso

Ya hay hora y lugar para la primera reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tras el regreso del primero a la Secretaría General del PSOE. Los líderes socialista y de Podemos se verán las caras este martes a las 10.00 en "el despacho de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista", Margarita Robles, según un comunicado del PSOE. Tras la cita ofrecerán declaraciones a los medios Pablo Iglesias, por parte de Podemos, y el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Las negociaciones entre los partidos no han concluido hasta la tarde de este lunes. Los dos dirigentes cerraron el día de la reunión la semana pasada. Luego han sido los respectivos equipos quienes han concertado los detalles.

El principal escollo para la reunión es que Pedro Sánchez no es diputado del Congreso, por lo que no puede utilizar libremente las dependencias. El líder socialista renunció a su escaño cuando fue descabalgado de la Secretaría General del PSOE para no tener que elegir entre abstenerse a la investidura de Mariano Rajoy o romper la disciplina de voto del grupo y sumarse al no, como 15 de los diputados socialistas hicieron finalmente.

Las declaraciones posteriores a la reunión las hará, en primer lugar, Pablo Iglesias como secretario general de Podemos y presidente de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, según un comunicado del partido. En él, Podemos asegura que la cita servirá para "abordar posibles iniciativas de trabajo conjunto".

Por parte del PSOE no saldrán ni Sánchez ni Robles, que a esa hora asiste a la Junta de Portavoces. Será el diputado José Luis Ábalos, secretario de Organización del partido y que no ha entrado en la dirección del grupo socialista en su última remodelación pese a que ejerció como portavoz en la semana de la moción de censura a Rajoy.

Sánchez seguirá su ronda de contactos con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, con quien se reunirá el jueves. Rivera ya ha descartado cualquier aproximación al PSOE para echar a Rajoy de La Moncloa.