Podemos lleva a Cifuentes ante la justicia por ocultar las actas del Canal

Podemos ha decidido llevar a los tribunales la negativa del Gobierno de Cristina Cifuenes a entregar a la oposición las actas de los Consejos de Administración del Canal de Isabel II, que están siendo investigadas en el caso Lezo. Así, han decidido interponer un recurso ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El grupo parlamentario de Podemos cree que tras esa negativa a entregar las actas hay un ánimo de esconder información relativa al caso Lezo. Como informó eldiario.es, el ejecutivo regional se negó a trasladar esas actas a la oposición argumentando que ya habían sido entregadas al juez que investiga la causa, y que mantiene en prisión a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, y a Edmundo Rodríguez, exgerente de Inassa.

Ambos participaron en el Consejo de Administración del Canal que aprobó la creación de Canal de Isabel II Gestión, la empresa que preveía dar entrada al capital privado. A partir de ese consejo, esta nueva sociedad asumió el control de todos lo negocios del Canal, incluidos los de Latinoamérica, donde se cometieron los presuntos delitos que ahora se investigan en Lezo.

En ese Consejo de Administración participó activamente Cristina Cifuentes, con asiento en la reunión como delegada del Gobierno en Madrid. Defendió la creación de la nueva sociedad e insistió en la transparencia del proceso. El acta, publicara por eldiario.es, no fue entregada a la oposición con el argumento de que pesaba sobre ella el secreto de sumario, al estar incorporada a la investigación.

Sin embargo, el secreto de sumario no convierte en privados los documentos, y el reglamento de la Asamblea de Madrid no incluye esta circunstancia entre las que permiten denegar información a la Asamblea de Madrid. El Gobierno de Cifuentes argumenta que ha enviado una carta al juez del caso, Manuel García Castellón, para pedirle autorización para difundir las actas, pero este aún no ha contestado.