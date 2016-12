Unidos Podemos califica de "chanchullo" el pacto Gobierno-PSOE contra la pobreza energética

Nuevo acuerdo entre Gobierno y PSOE al que se ha sumado Ciudadanos a última hora. El Ministerio de Energía y los socialistas han cerrado esta mañana el texto de modificación de la ley del sector eléctrico en el que se incluirá un nuevo artículo para prohibir los cortes de suministro eléctrico para casos de vulnerabilidad severa. Gobierno y PSOE han mostrado su satisfacción por el acuerdo mientras que Unidos Podemos ha cargado contra ellos por haber alcanzado un "acuerdo bilateral" mediante lo que ha calificado un "chanchullo".

Los diputados del grupo de Pablo Iglesias han acusado al ministro Álvaro Nadal de buscar "excusas" para haber tenido un trato favorable hacia los socialistas en la negociación en la que solo se ha sentado con el PSOE, según ha explicado Rafael Mayoral. Unidos Podemos sostiene que el titular de Energía ha ignorado las conversaciones que han mantenido sobre pobreza energética desde el principio de la legislatura y las propuestas que le han hecho llegar.

Nadal ha asegurado que no obtuvo respuesta por parte de Unidos Podemos a la propuesta que hizo llegar al grupo parlamentario. "Podemos no ha hecho una aportación al texto del 2 de diciembre. No dijeron nada", ha explicado Nadal, que ha recriminado que no le enviaran una "propuesta articulada". El ministro ha explicado que este martes, tras conocerse el principio de acuerdo con el PSOE, Ciudadanos envió propuestas y que algunas han sido añadidas.

Unidos Podemos sostiene que envió previamente sus propuestas al ministro y le pide que no busque "excusas" para no haberles tenido en cuenta. "No se puede alegar desconocimiento de nuestra posición", han explicado los diputados a cargo de pobreza energética, que han recordado que han acudido a dos reuniones con el Gobierno y que le remitieron una y carta. "Tenemos de facto una gran coalición en la que el Gobierno ha decidido que su socio prioritario es el PSOE", ha aseverado Mayoral.

El PSOE justifica que el Gobierno solo se haya reunido con sus representantes en que son los únicos que han enviado una propuesta articulada. Antonio Hernando ha argumentado que tras la muerte de una mujer en Reus se pusieron "a trabajar y a desarrollar un texto y otros, a protestar", ha reprochado veladamente a Iglesias: "No esperamos a una reunión posterior y presentamos un texto articulado".

Hernando ha aprovechado para poner en valor su actuación como "oposición útil" y se ha felicitado por el acuerdo que incluirá un apartado J en el artículo 42 de la norma para prohibir los suministros eléctricos a familias vulnerables. "Es el principio del fin de la pobreza energética", ha celebrado.

En cuanto a ir un paso más allá y trasladar esta medida al suministro del gas, Hernando ha asegurado que están en ello: "Este es un primer paso. Estamos trabajando en extenderlo al suministro de gas, viendo cómo lo podemos hacer". "No corramos antes de andar", ha sido la respuesta de Nadal, que ha explicado que será un tema que se irá viendo a lo largo de la legislatura.

La prohibición de cortar la luz a personas en situación de vulnerabilidad a nivel estatal -es una medida que ya se ha implantado en algunas regiones- tardará al menos tres meses en imponerse porque primero tiene que redactarse el reglamento que defina las situaciones de vulnerabilidad que puedan acogerse a la medida.

Unidos Podemos considera que el pacto es insuficiente y censura que se dé la espalda a las organizaciones sociales. El grupo que lidera Iglesias plantea otras medidas para luchar contra la pobreza energética, como que las eléctricas se hagan cargo de las facturas de las familias que no tienen ningún ingreso o que se decrete un descuento directo en las facturas en función de la renta de las familias.