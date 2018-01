Indignación por un artículo en The Times que tacha a los españoles de impuntuales... 9 días después de su publicación

La prensa española se ha tomado en serio un artículo en tono humorístico publicado en The Times. El motivo es que se presenta a los españoles como malhablados, gritones o vividores. Lo paradójico es que la respuesta de varios periódicos por esta descripción, en la que se nos tacha de impuntuales, comenzó a llegar nueve días después de la publicación del texto.

En la sátira que firma Chris Haslam señala que cualquiera que visite España debe olvidar las "nociones de educación, discreción y decoro". "Ser español implica entrar a un bar, besar y abrazar a desconocidos, gritar 'oiga' al camarero y tirar al suelo lo que no puedas comer o beber. Excepto los vasos", asegura el autor, que ha puesto candado a su cuenta de Twitter tras las críticas e insultos que ha recibido.

Haslam también escribió que "si eres mujer, tienes que llevar un abanico", algo que "es una herramienta, no un souvenir". "Ser español requiere un desdén total por la puntualidad. Llegar a algún sitio 30 minutos tarde se ve como algo temprano y algo maleducado", apunta el periodista británico.

Además, señaló que existe una "etiqueta de comida", que implicaría un desayuno de tostada, sobrasada y cortado; cerveza y sándwich a las 11h; y a las 14h, un menú del día de tres platos, "que te llevará entre dos o tres horas". Después de eso, llegarán las tapas, en cuyos bares se puede identificar fácil a los británicos: "Son aquellos que entran a un bar y no pueden creer que haya una mesa libre", destacó.

La cena, según el texto, es a las 22h. Ésta comienza con "cerveza o vino tinto, porque los cócteles son para después, y asegúrate de comer todo lo que pediste". "No te pases con las propinas, se ambivalente sobre los toros, y llévate tu móvil al baño. Para poder revisar los mensajes de tu amante y porque las luces programadas de los baños en la península ibérica están programadas para apagarse tras cuatro segundos", remata el diario británico.

El artículo ha recibido reproches en Twitter, ya sea de españoles indignados que viven en España o lo hacen fuera, que critican la actitud de los británicos cuando vienen en verano de vacaciones. Incluso hay políticos como Cristina Cifuentes que han criticado el contenido. Pero también se han publicado mensajes que apoyan la bolsa de tópicos que presenta el autor. Todo tipo de reacciones para un texto que es humorístico.

@dromomaniac @thesundaytimes Have you ever been in Spain? Honestly... I don't think so!!

So ignorant, so arrogant.... If you really think, that Spain and The Spanish, are like your article... You're not welcome. #MondayMotivation #felizlunesatitambienignorante pic.twitter.com/h1H3nenPnQ