Madrid no obligará por ahora al uso permanente de la mascarilla

Madrid, 24 jul (EFE).- La Comunidad de Madrid ha decidido no imponer por ahora el uso obligatorio permanente de la mascarilla, como ha anunciado este jueves el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quien ha apelado a "la responsabilidad" de los jóvenes de la región y a su "máximo compromiso" en la lucha contra el coronavirus.

Las mascarillas seguirán sin ser obligatorias en la calle, pese a que los contagios han aumentado casi un 80% en la población menor de 40 años en la última semana.

No obstante, "la mascarilla es obligatoria siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad" y, aun cuando se pueda garantizar la distancia, debería utilizarse cuando se trate de celebraciones de amigos y personas no convivientes, ha dicho.

En la última semana, los casos en menores de cuarenta años "casi se han duplicado", especialmente en la franja de los 20-29 años pasando de 42 a 84, mientras que en la franja de 10-19 años pasaron de 13 a 33 casos, ha dicho el consejero este jueves en rueda de prensa, tras reunirse con el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

"No podemos dar ni un paso atrás. La sanidad, la sociedad y la economía no pueden permirtírselo", ha dicho Escudero, para quien los jóvenes deben ser "conscientes de su responsabilidad porque todos nos jugamos mucho y necesitamos su máximo compromiso" en el cumplimiento de las medidas de seguridad: uso de mascarillas, lavado de manos y evitar aglomeraciones.

El total de casos confirmados desde el inicio de la pandemia es de 77.248, y el número actual de hospitalizados es de 124, de los cuales 25 están en la UCI, ha dicho el consejero.